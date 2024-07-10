Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Yerel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile 5 ile vali atandı. Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Ersin Yazıcı atandı. Ayrıca, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Ticaret Bakanlığı'nda ise bazı görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi.

10.07.2024 00:22
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı. Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte Ticaret Bakanlığında Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadir Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevden alındı. Bakanlıkta Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ayhan Coşkuner atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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