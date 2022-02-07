Cumhuriyet döneminden kalma bina kütüphane olarak hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, halk kütüphanesine dönüştürülen cumhuriyet döneminden kalma binayı ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde cumhuriyetin ilk yıllarından kalan binalardan olan Endüstri Meslek Lisesi binası onarılarak halk kütüphanesine dönüştürdü. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kentte ayakta kalan ikinci bina olan Endüstri Meslek Lisesi binası, ilk etapta müzeye dönüştürülmek için onarılmaya başlandı. Ancak Van müzesinin hizmete girmesi ve kütüphaneye olan ihtiyaçtan dolayı müze projesinden vazgeçildi. Van Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıyı bu kez halk kütüphanesi olarak tasarladı. Onarım çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiyle donatılan kütüphane hizmet vermeye başladı.

"Okuyucularıyla buluşma imkanına kavuştu"

Halk kütüphanesinde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Cumhuriyet dönemine ait sanat okulumuzun yaklaşık 2 yıldır güçlendirme ve onarım çalışmaları yapıldı ve kütüphane olarak bugün itibarıyla okuyucularıyla buluşma imkanına kavuştu. Bu nedenle bugün milletvekillerimiz, kurum amirlerimizle birlikte kütüphanemizi ziyaret ettik. Şirin ve güzel bir kütüphane oldu. Gençlerimiz ilk günden kütüphaneyi doldurmuşlar. Burada ders çalışma imkanı, süreli yayınları takip etme ve ödünç kitap alabilme imkanı var. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz, Kütüphane Müdürlüğümüz, Van Büyükşehir Belediyemiz ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreterliği el ele vererek çok güzel bir ortam oluşturdular gençlerimiz için. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı da döşemesi ve kitapları için elinden gelen gayreti gösterdi. Bize her türlü desteği bu anlamda verdiler. Sadece bahçe düzenlemesi kaldı, baharda da bahçe düzenlemesini bitirip resmi açılışa uygun hale getiririz inşallah. Bugün itibarıyla her sabah 07.00 ile akşam 19.00'a kadar kütüphanemiz açık kalacak. Tüm Vanlılara hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise depremden bu yana halk kütüphanesinin 500 metrekarelik alanda hizmet verdiğini dile getirerek, "Depremde tahribat gördü, yıkıldıktan sonra bir süre kapalı kaldı kütüphanemiz. Bu binamız halk kültür merkezi ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve valilik desteğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza tahsis edildi. Yapılan tahsisin ardından burası kütüphane olarak onarılmaya başlandı. Bu bina gibi iki binamız daha var. Atatürk Lisesi ve Tekel binamız var. Orası da restore edilip vatandaşın hizmetine açılacak. Bu alanımız 3 bin metrekarenin üstünde iki katlı, bahçesiyle gelip oturabilecek, dinlenebilecek, dersini çalışabilecek bir yer, Van'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Ziyarette Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. - VAN