Bursa'da her gün yol kenarında bekleyip, geçen araçlara selam veren vatandaşın kaldığı kulübeyi görenler gözlerine inanamıyor

Büyükorhan ilçesi Dereköy köyünde yaşayan zihinsel engelli Kamil Mehmet Demirel, her gün köyünden 1 kilometre uzaklıktaki Büyükorhan ilçe yolu üzerindeki kırsalda bulunan kulübesine iniyor. Yol kenarında sabahtan akşama kadar yaz kış bekleyen vatandaş, ilçeye gelip giden araçlara sabahtan akşama kadar el sallıyor. Buradan geçen araçlarda ona korna çalarak karşılık veriyor.

BÖLGEDE ÇOK SEVİLİYOR

Bölgede çok sevilen engelli vatandaşa bazı sürücüler durup çeşitli hediyeler veriyor. İnsanlara olan sevgisini sabahtan akşama kadar el sallayarak gösteren Demirel, her daim gülen yüzüyle de herkesin sevgisini kazanıyor. Konuşmakta güçlük çekse de işaretlerle anlatım yapan Kamil Mehmet Demirel, "Sabahtan akşama kadar kulübede kalıyorum. Buradan gelip geçenlere el sallıyorum" dedi.

"BURADAN GEÇENLERE EL SALLIYOR"

Telefonla bilgisine ulaşılan Dereköy Muhtarı Mehmet Çetin, "Mehmet abi her gün burada bulunan kulübesine gelip buradan geçen araçlara el sallayarak sevgisini gösteriyor. Akşam oldu mu köye geri dönüyor. Onu herkes çok sevip sayıyor" şeklinde konuştu.