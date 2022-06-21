Önde bir kişi damadın fotoğrafını taşırken diğerleri ise yakasına fotoğraf yapıştırıp çelenkle birlikte içeri girdi. İlk başsağlığı ise gelinden geldi. Ardından arkadaşları damat ile tek tek tokalaşarak başsağlığı diledi.

Elazığ 'da Aslı ve Ahmet Burak Cevher çifti, dünya evine girdi. Çiftin düğünü sırasında damadın arkadaşları sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip, cenaze merasimi düzenledi.

Kaynak: İHA

Ahmet Burak, Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Damadın şakacı arkadaşları düğün töreninde cenaze düzenledi, davetliler şaşırıp kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.