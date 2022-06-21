Damadın şakacı arkadaşları düğün töreninde cenaze düzenledi, davetliler şaşırıp kaldı - Son Dakika
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Damadın şakacı arkadaşları düğün töreninde cenaze düzenledi, davetliler şaşırıp kaldı

21.06.2022 12:41

Elazığ'da gerçekleşen bir düğünde damadın arkadaşları, hazırladıkları sürpriz sonucu salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. Sürpriz cenaze merasiminin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Elazığ'da Aslı ve Ahmet Burak Cevher çifti, dünya evine girdi. Çiftin düğünü sırasında damadın arkadaşları sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip, cenaze merasimi düzenledi.

Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi, davetliler büyük şaşkınlık yaşadı

İLK BAŞSAĞLIĞI GELİNDEN GELDİ

Önde bir kişi damadın fotoğrafını taşırken diğerleri ise yakasına fotoğraf yapıştırıp çelenkle birlikte içeri girdi. İlk başsağlığı ise gelinden geldi. Ardından arkadaşları damat ile tek tek tokalaşarak başsağlığı diledi.

Davetlilerin büyük şaşkınlık yaşadığı olay sosyal medyadan paylaşıldı, görüntüler binlerce kez tıklandı.

Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi, davetliler büyük şaşkınlık yaşadı
Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi, davetliler büyük şaşkınlık yaşadı
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Kaynak: İHA

Ahmet Burak, Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Damadın şakacı arkadaşları düğün töreninde cenaze düzenledi, davetliler şaşırıp kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damadın şakacı arkadaşları düğün töreninde cenaze düzenledi, davetliler şaşırıp kaldı - Son Dakika
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