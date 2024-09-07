DEM Parti Van'da tarım ve gıda sempozyumu düzenleyecek - Son Dakika
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DEM Parti Van'da tarım ve gıda sempozyumu düzenleyecek

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ekoloji Komisyonu, Van'da tarımda ve gıdada geleceği kurmak konulu bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda çiftçiler, emekçiler ve uzmanlar bir araya gelerek sorunlara çözüm arayacak.

07.09.2024 10:05  Güncelleme: 10:23
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İSHAK KARA

(VAN) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ekoloji Komisyonu Van'da 7-8 Eylül tarihleri arasında, "Tarımda ve gıdada geleceği kurmak" konulu sempozyum düzenleyecek.

DEM Parti Van İl Örgütü, sempozyuma dair parti binası bahçesinde bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamaya, DEM Parti milletvekilleri, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan, DEM Parti İl Eş Başkanları ve DEM Parti Ekoloji Komisyonu üyeleri katıldı.

"Çiftçilerin emekçilerin yer alacağı bir sempozyum olacak"

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, "Tarımda ve gıdada geleceği kurmak' sempozyumu çerçevesinde partimiz 2018 yılında Mersin'de benzer bir tarım sempozyumu gerçekleştirmiştir. Bu yılda bölgemiz ve kentimizde sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Şempozyum 7-8 Eylül'de devam edecek. Sempozyumda sadece konuşmacılar ya da katılımcılar olmayacak. Direkt üretimin içerisinde olan çiftçilerin emekçilerin yer alacağı bir sempozyum olacak" dedi.

DEM Parti Ekoloji Komisyonu Sözcüsü Melisa Tantan sempozyumun içeriğine ilişkin bilgilendirmede bulunarak, 'biz ne yapabiliriz' sorusunu sorarak yola çıktıklarını belirtti. 'Tarladan tabağa, üretimden yönetime' mottusuyla sempozyumda işin uzmanları, kurumlar, yerel yöneticiler ve halka beraber sorunlara çözüm olabilmek için bir araya geldiklerini belirterek sempozyumun son gününde çözüm ve önerilerin tartışılacağını bunun sonucunda da bir sonuç bildirgesi yayınlayacaklarını söyledi.

"Türkiye şu anda bir gıda kriziyle karşı karşıya"

Tarım Komisyonu Sözcüsü Rıdvan Turan da şunları söyledi:

"HDP benzer bir çalışmayı 2018'de Mersin'de gerçekleştirmişti.  O dönemde daha çok sorunu çözme niteliğinde bir çalışmaydı. Pratiğe aksettirmek istedik ancak belediyelere kayyumlar atandı. Bu çalışmalar akamete uğradı. Mersin'de bir temel atıldı. Alternatif tarım nasıl olmalı, 21 yıllık AKP dönemi tarımın getirildiği yer neresidir, bu cendereden nasıl çıkılabilir, gerçekten kırsalın yeniden yapılandırıldığı, üretenin ürettiği yerde kalmasını sağlayacak bir ekonomik değeri yaratılabildiği ve mutlu olduğu bir alternatif mümkün müdürü tartışmıştık. Türkiye'nin bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını söylemiştik. Türkiye şu anda bir gıda kriziyle karşı karşıya, oldukça önemli hasılat üretilmesine rağmen gıda enflasyonunda Dünya'da ilk 3 ülkeden biri olması her şeyi gösteriyor.

"Artık yerellerde kendi gücümüzle alternatif bir tarım politikası yapalım"

Tarım ne yazık ki Türkiye'de neoliberal politikaların ve kürt meselesinde çözümsüzlük siyasetinin kıskacı altında eziliyor. Dolayısıyla yarın ki umudumuz öngörülerimizi pratiğe aksettirecek artık pratik olarak şu taşı şuradan alıp şuraya koymalıyız kadar net ve somut biçimde bunları planlamak ve harekete geçirmek olmalı. Bu anlamıyla tüm Türkiye'ye bir çağrıdır; mutlaka iktidar şunu söyle yapsın bunu böyle yapsın yaklaşımını bir kenara bırakarak artık yerellerde kendi gücümüzle alternatif bir tarım politikası, alternatif bir gıda politikası nasıl olur. Bunun için herkesi çalışmaya sempozyuma davet ediyoruz."

DEM Parti Van\'da tarım ve gıda sempozyumu düzenleyecek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti Van'da tarım ve gıda sempozyumu düzenleyecek - Son Dakika

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