Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı - Son Dakika
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Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı

Sinop'ta, idamlarının 53. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldı.

06.05.2025 16:24
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda anıldı. CHP Sinop İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Açıkel, "Bugün onların mirası, HES'lere, termik santrallere, nükleer santrallere, kentsel yağmaya karşı doğayı ve yaşamı savunma mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik üniversite mücadelesinde yaşıyor" dedi.

CHP Sinop İl Başkanlığı, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 53'üncü yılında anma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, 3 karanfil Karadeniz'e bırakıldı. CHP Sinop İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Açıkel, şöyle konuştu:

"İdam sehpasına 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın işçiler, köylüler! Kahrolsun emperyalizm' sloganıyla çıkan gençlerimizin sesi susturulamadı ve onların darağacında bizlere bıraktıkları miras yaşamaktadır. Bugün onların bize bıraktığı miras, işçi sınıfının taşeron düzenine, güvencesizliğe, iş cinayetlerine, yoksulluğa, geleceksizliğe karşı mücadelesinde yaşıyor. Bugün onların mirası, HES'lere, termik santrallere, nükleer santrallere, kentsel yağmaya karşı doğayı ve yaşamı savunma mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik üniversite mücadelesinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, kadınların eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerin türküsü, sloganı, bayrağı olarak 1 Mayıs'ta alanlarda dalgalandı.

Bugün hatırlanmasında ayrıca önemli bir husus da şudur: Deniz Gezmiş ve arkadaşları 'Tam Bağımsız Türkiye' inancını, kavgalarının ilhamını Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyet devriminden almışlardır. 'Biz bağımsızlık istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık istediğimizi herkesin anlaması gerekir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gittiğini Deniz Gezmiş yargılaması sırasında da şu sözleriyle açıklamıştır: 'Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. 35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken, bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür'. Onlar, 6 Mayıs 1972 sabahı, bir darağacında değil; bu ülkenin vicdanında, sokaklarında, üniversite amfilerinde, işçi direnişlerinde, adalet ve eşitlik mücadelesinde ölümsüzleşti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı - Son Dakika

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