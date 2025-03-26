Denizli OSB, Ramazan Ayında 80 Bin Kişiyi İftar Sofrasında Buluşturdu

Denizli OSB, Ramazan ayı boyunca 80 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu

Öğrenciler için düzenlenen iftar yemeğinin ev sahipliğini OSB Başkanı Baltalı yaptı

DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve Bölge firmalarının destekleriyle geleneksel olarak Ramazan Ayı boyunca düzenlenen iftar programlarında her gün 3 bin kişi aynı sofrada buluşturuyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi önderliğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine her gün farklı bir OSB firması tarafından gerçekleştiriliyor. 25 Mart 2025 Salı günü verilen iftar yemeğinin ev sahipliğini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı yaptı. İftar programına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşpğlu, OSB yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Batı Ege GYO CEO'su - Baltalı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Alper Baltalı, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

"İftar programımızda her gün 3 bin öğrenciyi ağırlıyoruz"

Her yıl geleneksel olarak düzenlene ve 3 bin kişiye ulaşan iftar yemeği için açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Bölgemizdeki firmaların destekleriyle Ramazan Ayı boyunca Pamukkale Üniversitesi öğrencilerimize yönelik olarak Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nde iftar yemeği düzenliyoruz. Bu iftar programı, her gün 3 bin öğrencimizin orucunu hep birlikte açtığı anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor. Bizler, bu organizasyonu Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, öğrencilere moral ve huzur kaynağı olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği Ramazan ayının sonuna gelirken, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik eder, sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlikteliğimizin daim olduğu nice bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.

"Denizli OSB Yönetimi'ne, değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ise düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptılar. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve üniversiteli, evlerinden, ailelerinden uzak gençlerimizin Ramazan ayı boyunca sıcak yemekle, aynı sofrada kardeşçe buluştuğu bu programı çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese, Denizli OSB Yönetimi'ne, değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz" dedi.