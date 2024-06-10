Depremde Ailesini Kaybeden Gence Yeni Bir Yuva - Son Dakika
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Yerel

Depremde Ailesini Kaybeden Gence Yeni Bir Yuva

Hatay'da depremde ailesini ve kolunu kaybeden Salih'e sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul tarafından yeni bir yuva inşa ediliyor. Havva Aydanur Ertuğrul, deprem sürecinde enkaz altındaki vatandaşları yaşatmak amacıyla görev almış ve şimdi Salih için çalışmalara başlamıştır. Sağlıkçı Havva ve Salih'in kütüphanede başlayan sıcak yuva hikayesi gerçeğe dönüşmektedir.

10.06.2024 09:08
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HATAY (İHA) – Hatay'da deprem sürecinde enkaz altındaki vatandaşları yaşatmak amacıyla görev alan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinde ailesini ve kolunu kaybeden Salih'e yeni bir yuva inşa edebilmek için çalışmalara başladı. Sağlıkçı Havva ve Salih'in kütüphanede başlayan sıcak yuva hikayesi, azimle gerçeğe dönüşüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afetin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 38 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayata tutundurmak için mücadele etti. Sağlık personeli Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Kitap Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine 21 çadır okul ve kütüphane açtı, çok sayıda vatandaşı da kendi çabalarıyla sıcak yuva sahibi yaptı. Sağlıkçı Havva, bu defa da depremde; annesini, babasını, 2 kardeşini ve sağ kolunu kaybeden Salih Ersöz için kolları sıvadı. Tek başına yaşam mücadelesi veren Salih ve Havva'nın kütüphanede sohbet ile başlayan sıcak yuva hikayesi için ilk adım çaba ve gayretle atıldı. Salih'in evinin tamamlanması için destek arayışına giren sağlıkçı Havva, bölgeye 4. evi inşa ederek depremzede genci hayallerine kavuşturmak istiyor.

Depremden bu yana 3 ev inşa ettiklerini belirten Havva Aydanur Ertuğrul, "Hatay'a depremin ilk günü sağlıkçı olarak gelmiştim. İlk önce çadır okulları ve kütüphaneler açılmasını sağladık daha sonra burslu öğrencilerimize ev yapmaya karar verdik. Biz daha önce 3 ev yaptık. 21 okul, 21 tane kütüphane kurduk. Biz diğer evleri kişilerin kendi arsalarına yapmıştık. Arsaları olup ama yapacak durumları olmayanlar için ev yaptık. Bu kez depremde annesini, babasını, kardeşlerini kaybeden çocuğumuzun arsası da yok. Bu kez hem arsa hem de ev yapabilme bütçesi arıyoruz. Biz Salih'in yaşadığı konteyner kentte kütüphane açmıştık. Kütüphaneye Salih kitap okumaya geldiğinde irtibat kurduk. Konteyner yönetimi bize Salih'in hikayesinden bahsetti o sırada bizde 4'üncü evimizi yapmayı düşünüyorduk biz o zaman bu kez de Salih'e sarılalım dedik" şeklinde konuştu.

Depremde ailesini ve sağ kolunu kaybettiğini dile getiren Salih Ersöz, Sağlıkçı Havva ile kütüphanede tanıştıklarını belirterek, "6 Şubat depreminde o saatte uyuyordum. Babam beni uyandırdı, uyandırdığı zaman da beni kapının yanına getirdi. Babam sonra kardeşlerimi getirmeye gitti. Annem de o sırada mutfaktaydı. Ben enkazdan depremin 2'nci günü çıktım, ailem ise depremin 10'uncu gününde çıktı. Depremde annemi, babamı ve 2 kardeşimi kaybettim. Depremde kolum kolonun arasına sıkıştı ve kolum kesildi. Kitap okumaya kütüphaneye gittim, orada Havva ablayla tanıştım. Kendisi bana 4'üncü evi yapacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde Ailesini Kaybeden Gence Yeni Bir Yuva - Son Dakika

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