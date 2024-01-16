 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde yıkılan evi yapılmayan kadın 5 yıldır mağdur - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde yıkılan evi yapılmayan kadın 5 yıldır mağdur

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2019 yılında meydana gelen depremde evi yıkılan Hafize Çetinkaya'nın kızı, annesinin evinin hala yapılmamasına tepki gösterdi. AFAD'a başvurduklarında sürekli olarak 'ihaleye girecek bekleyin' cevabını aldıklarını belirten Fatma Apaydın, 5 yıldır net bir cevap alamadıklarını ve annesinin mağdur durumda olduğunu ifade etti.

Depremde yıkılan evi yapılmayan kadın 5 yıldır mağdur
16.01.2024 - 20:26,
Abone Ol

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2019 yılında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde iki katlı evi yıkılan Hafize Çetinkaya'nın kızı Fatma Apaydın, hak sahibi olmasına rağmen 5 yıldır annesinin evinin yapılmamasına tepki gösterdi. Apaydın, " AFAD'a ne zaman gitsek, 'evimize ne zaman başlanılacak, ne zaman bitecek' diye sorduğumuzda bize, 'ihaleye girecek bekleyin' diyorlar. Böyle diye diye tam 5 sene geçti" dedi.

Sivrice merkezli Elazığ'da 2019 yılında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Sivrice'ye bağlı Dereboyu köyünde Hafize Çetinkaya'nın iki katlı evi yıkıldı. Deprem sonrasında yıkılan evinden dolayı hak sahibi olan kanser hastası Çetinkaya'nın aradan geçen beş yıla rağmen evi yapılmadı.

5 YILDIR İHALE YAPILMAMIŞ

Hafize Çetinkaya'nın kızı Fatma Apaydın yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"2019 yılında 5.2 büyüklüğündeki depremde 2 katlı evimiz yıkıldı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen annemin evi halen yapılmadı. AFAD'a ne zaman gitsek, 'evimize ne zaman başlanılacak, ne zaman bitecek' diye sorduğumuzda  bize 'ihaleye girecek bekleyin' diyorlar. Böyle diye diye tam 5 sene geçti. Bize net bir cevap vermiyorlar. 6 Şubat'ta karşı köyde yıkılan evler neredeyse bitmek üzere ama bizim köydeki eve daha başlamadılar bile. Annem bu konuda mağdur. Evi olmadığından dolayı bizim yanımızda İstanbul'da kalıyor ama annem kendi köyünde ve kendi evinde yaşamak istiyor. O yüzden bu kalabalık şehri tercih etmiyor. AFAD'a tekrar tekrar gittik ama yetkililer bize net bir cevap vermiyorlar. Daha doğrusu yetkili bulamıyoruz. Herkes diyor ki 'bekleyeceksiniz'. Biz köyde yıkılan evimizin karşılığında şehirde bir ev istedik. Dedik madem köyde olmuyor, şehirde olsun. Ondan da bir ses çıkmadı. Halen beklemekteyiz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Annemin evinin bir an önce yapılmasını istiyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fatma Apaydın, Sivrice, Elazığ, AFAD, Deprem, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde yıkılan evi yapılmayan kadın 5 yıldır mağdur - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:45:11. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde yıkılan evi yapılmayan kadın 5 yıldır mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement