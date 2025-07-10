Dereağzı Mahallesi'nde 7 Gündür Su Kesintisi Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Dereağzı Mahallesi'nde 7 Gündür Su Kesintisi Protesto Ediliyor

Dereağzı Mahallesi\'nde 7 Gündür Su Kesintisi Protesto Ediliyor
10.07.2025 10:33  Güncelleme: 11:03
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Dereağzı Mahallesi'nde, su arıtma tesisinin yanındaki mahallelerde yaklaşık bir haftadır süren su kesintisi, vatandaşların protestolarına yol açtı. Mahalle sakinleri, yetkililerin iletişim kurmamasından ve su sorununun çözülmemesinden şikayetçi.

Yazlık evlerin yoğun olduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TESKİ Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hemen yanı başında bulunan Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 7 gündür içme suyuna ulaşamadıklarını söyledi.

"SUYA EN YAKIN BİZİZ AMA Bİ DAMLA SU YOK"

Mahalle sakinleri, durumu protesto etmek için boş bidonları yere vurarak TESKİ ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne sloganlarla tepki gösterdi. Dron ile havadan da görüntülenen mahalledeki vatandaşlar, "Suya en yakın biziz ama bir damla su yok. Bu ne çelişki?" dedi.

İçme suyuna en yakın köy 1 haftadır susuz! Belediye karşı ayaklandılar

"BİR YETKİLİ BİLE ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMADI"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, "Dereağzı Mahallesi'nde yazlık evimiz var. Burada yaklaşık 6 gündür sular kesik. Olan su da adaletli bir şekilde dağıtılamıyor. Biz kaç gündür hem sosyal medyada hem de televizyonlarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Buna karşılık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi veya TESKİ vatandaşlara herhangi bir açıklama yapmıyor. Bu kesintinin neyden kaynaklandığı şu an belli değil. Eğer bir arıza var ise neden sadece bir kesim suya ulaşamıyor? Bu bölgede birçok kişi hem yazın hem de kışın burada kalıyor. Hatta yazlıkçılar biraz daha az. Bu susuzluk burada her sene yaşanıyor ama bu sene kuraklığı, susuzluğu daha şiddetli şekilde yaşıyoruz. Su depolarımız var ama hiçbir şekilde su verilmediği için su depolarımızı da dolduramıyoruz. Misafir kabul edemiyoruz, özel hiçbir ihtiyacımızı gideremiyoruz. Öyle sıcak bir havada susuzluk kabul edilebilir bir durum değildir. Burası Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yazlık bir ilçe. Türkiye'de birçok yerde yazlık bölgeler var ama hiçbirisinde böyle olduğunu sanmıyorum. Eğer bir su kesintisi olacaksa herkese adaletli bir şekilde olsun, sadece bir bölgeyi kesmekle olmaz. Dün bir kere tankerle su geldi, depolarımızı doldurduk ama ertesi gün bitti. Yani biz sürekli tanker mi çağıracağız, nasıl olacak? Üzücü bir durum da şu hiçbir yetkili karşımıza çıkıp bunun neden kaynaklandığını açıklamıyor" dedi.

İçme suyuna en yakın köy 1 haftadır susuz! Belediye karşı ayaklandılar

"ÇAMAŞIRIMI ALIP KIZIMIN EVİNE GİDİYORUM"

Vatandaşlardan Bengül Yiğit ise yaşadığı mağduriyeti şöyle dile getirdi:

"Bugün çamaşırlarımı alıp kızıma gideceğim. Gerçekten içimiz yandı, buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Bizim 10 gündür sularımız akmıyor."

"2019'DAN BARİ AYNI ÇİLE"

Mahallede yıllardır benzer sorunların yaşandığını belirten Osman Şahin de, "2019'dan beridir bu su sorunu burada var. Biz burada hem yazın hem yaz kış kalıyoruz. Kışın bu kadar değil ama yazın susuz kalıyoruz. Mağduruz, lütfen sorunumuzu çözün" diyerek yetkililere seslendi.

İçme suyuna en yakın köy 1 haftadır susuz! Belediye karşı ayaklandılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dereağzı Mahallesi'nde 7 Gündür Su Kesintisi Protesto Ediliyor - Son Dakika

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