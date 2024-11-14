Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Yerel

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

İspanya'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' Petrol Platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti.

14.11.2024 11:13
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İspanya'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' Petrol Platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' Petrol Platformun İspanya'dan Romanya'ya yolculuğu sürüyor. Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform, bir süre sonra Marmara Denizi'ne ulaştı. İstanbul Boğazı ise dev platformun geçişi öncesi çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. 'Transocean Barents' Petrol Platformuna boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-8', 'Kurtarma-7', 'Kurtarma-12', 'Kurtarma-11', 'Kurtarma-18' römorkörleri ile Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" da refakat etti. Vatandaşlar ise dev platformun geçişini merakla izledi. Öte yandan dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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