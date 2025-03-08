Devrek\'te Muhtarlar İftar Buluşmasında Dayanışma Vurgusu

Devrek'te geleneksel olarak organize edilen programda muhtarlar iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel hale getirilen etkinlikte köy ve mahalle muhtarları iftar yemeğinde bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Öğretmenevinde organizasyonu yapılan iftar buluşmasında ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Düzenlenen iftar programında davetlilere hitap eden Dernek Başkanı Fatih Çarıkçı, "Uzaktan yakından davetimize katılan herkese yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar organizasyonuna; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek ve Çaydeğirmeni Belediye Başkanları Özcan Ulupınar ve Satılmış Gebeş, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahclle ve köy muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK