Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Depremzedelerle İftar Programı Düzenledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bir mahallede iftar programı düzenleyerek dayanışma örneği sergiledi. Başkan Gençay, iftarın ardından çocuklara oyuncaklar dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Depremin yaralarını sarmak için dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Gençay, "Depremzedelerimizi yalnız bırakmamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuyla bu sofrayı paylaşmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizim için çok kıymetli" dedi.

Didim Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini belirten Gençay, benzer desteklerin devam edeceğini ifade etti. Bölgedeki vatandaşlar, belediyenin bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gençay'a teşekkür etti - AYDIN