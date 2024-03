Didim Kaymakamı Şehit Yücel Koçak\'ın Ailesiyle İftarda Buluştu

Yerel

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 1995 yılında Şırnak'ta şehit düşen Yücel Koçak'ın ailesiyle birlikte iftarda bir araya geldi.

On bir ayın sultanı Ramazan Bayramı, rahmeti ve bereketiyle devam ederken, şehit ve gazi aileleri de unutulmuyor. Bu çerçevede Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde yaşayan şehit Yücel Koçak'ın ailesini ziyaret eden Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, aileyle iftar sofrasında buluştu. Şehit annesi Fatı Koçak ile sohbet eden Kaymakam Kuruca, devletin her daim şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyarete Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan ve eşi Başak Saçan katıldı. - AYDIN