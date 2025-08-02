TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir araç, önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savurulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak bu araca çarptı. 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ARAÇ BANA VURUNCA ORTA ŞERİTTEN SAĞ ŞERİDE SAVRULDUM'

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Nazım Altun, "Bana vuruldu. Bana vurulmasının ardından, bana çarpan aracın sekip sağ şeride dönmesiyle birlikte otobanda diğer araçların da kazaya karışması, zincirleme bir kazaya sebep oldu. Ben yaklaşık 3-3 buçuk metre kadar kızakladım. Öndeki bayanın durması sayesinde aracımı toparlayıp durabildim. Ben durduktan sonra başka bir aracın arkadan çarpmasıyla olay başladı. Araç bana vurunca orta şeritten, sağ şeride savruldum ve aracım yan döndü. Sonrasında diğer araçların da birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi" dedi.