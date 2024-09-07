Didimli Aile Bebeklerinin Dikiş İzlerini Araştırıyor - Son Dakika
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Yerel

Didimli Aile Bebeklerinin Dikiş İzlerini Araştırıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde doğumundan sonra başında altı dikişle taburcu edilen Selim bebeğin ailesi sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

07.09.2024 20:28
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Didimli aile yeni doğan bebeklerinin başındaki dikiş izlerini araştırıyor

Selim bebeğin başında 6 dikişle taburcu edildiği iddiası

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre doğumundan sonra başında altı dikişle taburcu edilen Selim bebeğin ailesi sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde dünyaya gelen Selim bebek, nedeni bilinmeyen bir şekilde kafasında 6 dikiş iziyle taburcu edildi. Bebeklerin başına atılan dikişi taburcu olduktan sonra fark eden Tay ailesi ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos 2024 günü Hayriye ve Yunus Tay'ın ikinci çocukları Selim Tay, Didim Devlet Hastanesi'nde sezaryen doğumla dünyaya geldi. Gözlerini dünyaya açan Selim bebeğin kafasına doğumdan sonra hastanede bilinmeyen bir nedenden dolayı 6 dikiş atıldı. Selim bebeğin ailesi ise durumu eve gelince fark etti.

Başlarından geçen olayla ilgili açıklama yapan Baba Yunus Tay, "31 Ağustos Cumartesi sabah 8.40'ta doğum gerçekleşti. Hafta sonu araya girdiği için 3 Eylül Pazartesi akşam üzeri 16.15'te taburcu edildik. Taburcu edilmeden hemen önce hemşirelerin 'Bebeğin kafasına dikkat edin 1 hafta yıkamayın' demesi üzerine bebeğimizin kafasına dikiş atıldığı söylemek zorunda kaldılar. Bebeğimizin kafasında 6 dikiş var. Doğum yapan doktorun izne ayrılması nedeniyle bebeğimizin doğum raporunu bile vermediler. Sağlık Bakanlığı'nda tanıdığımız olduğu için baskıyla doğum belgesini alabildik. Ardından polis gözetiminde aynı hastanede bebeğimize darp raporu aldık. Ardından karakola giderek şikayette bulunduk. Doğum belgesi, darp raporu gibi tüm belgelerimizle birlikte avukata giderek adlı işlem başlattık" ifadelerini kullandı.

Baba Yunus Tay, aile olarak hastanede o gün doğumda görev alan tüm çalışanlardan da şikayetçi olduklarını kaydetti. Olayla ilgili olarak da adli ve idari olarak soruşturma başlatıldığı öğren

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didimli Aile Bebeklerinin Dikiş İzlerini Araştırıyor - Son Dakika

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