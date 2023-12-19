DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret İçin Mücadeleyi Büyütüyor

UĞUR İSTANBULLU

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz çünkü asgari ücret sembolik bir ücrettir dünyada. Yani asgari ücretin çalışanları yüzde 2'yi geçmez ama Türkiye'de işçilerin yarısından çoğu asgari ücretle çalışıyor. Özel sektörde çalışanların yüzde 70'i asgari ücretle çalışıyor. Böylesi bir dönemde bir masanın etrafına 15 kişi oturuyor, milyonların hakkında karar veriyor. Bu böyle olmaz ve biz o masada olmamamıza rağmen DİSK olarak insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadeleyi büyütüyoruz. İnsanca yaşayacak bir asgari ücret istiyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon üyeleri, Edirne'den başlatılan yürüyüş kapsamında bugün Artvin Halit Paşa Meydanı'na bir araya geldi. Burada konuşan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"YÜKSEK ENFLASYON KARŞISINDA HER GÜN YOKSULLAŞIYORUZ"

"Değerli basın emekçileri, sendikalarımızın değerli başkanları yöneticileri ve değerli başkanları siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri ve Artvin'imizin değerli başkanları ve bizi bugün DİSK'in başlatmış olduğu bu onurlu yürüyüşte yalnız bırakmayan ve umudu diri tutan değerli işçi kardeşlerimiz ve değerleri hemşehrilerimiz hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına sevgiyle saygıyla coşkuyla selamlıyorum. Sevgili dostlar, DİSK olarak bizler işçi sınıfı adına Türkiye halkının yaşadığı bu ağır tablo karşısında günlerdir gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet insanca yaşayacak bir ücretle iş yerlerinden başlayan alanlara ve meydanlara kadar yürüyen bir mücadeleyi yürütüyoruz. Türkiye ekonomisini 21 yıldır yöneten iktidarın bilinçli politikaları sonucu ortaya çıkan bu tablo, bu yüksek enflasyon karşısında her gün daha fazla yoksullaştığımız ve bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamadığımız ve her gün alım gücümüzün düştüğü bu süreçte emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkmak için bu mücadeleyi yürütüyoruz. Yıllardır ÇAYKUR işçileri DİSK'in çatısı altında kadro hakkı için mücadele veriyor. İşte belediye şirket işçisi arkadaş devrim yapıyoruz dediler, kamuda taşeronu bitiriyoruz dediler ama yüz binlerce belediye şirket işçileri hala kadro bekliyorlar ve birçok haktan mahrum bırakıldı.

"İNSANCA YAŞAYACAK BİR ASGARİ ÜCRET İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ"

Asgari ücret belirlenecek. Aralık ayının en önemli gündem maddesi asgari ücret. Mutlaka sizlerde televizyonlardan izliyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz çünkü asgari ücret sembolik bir ücrettir dünyada. Yani asgari ücretin çalışanları yüzde 2'yi geçmez ama Türkiye'de işçilerin yarısından çoğu asgari ücretle çalışıyor. Özel sektörde çalışanların yüzde 70'i asgari ücretle çalışıyor. Böylesi bir dönemde bir masanın etrafına 15 kişi oturuyor, milyonların hakkında karar veriyor. Bu böyle olmaz ve biz o masada olmamamıza rağmen DİSK olarak insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadeleyi büyütüyoruz. Biliyorsunuz DİSK olarak bu yıl ilk kez DİSK olarak bir rakam söylemiyoruz çünkü o kadar yüksek enflasyon dönemi yaşıyoruz ki bizim enflasyon olarak açıklanan aralık ayındaki rakam, zamlı alacağımız rakam şubat ayında enflasyon uçup gidecek. Biz artık asgari ücrette rakam peşinde koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir asgari ücret istiyoruz. Başımızın üzerinde taşımamız gereken emekliler, yani yıllarca çalışmış bu ülke için emek üretmiş ve hepimiz için belli bir süre çalışıp emekli olmak ve emekli olduktan sonrada son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız ücret ve sağlık hakkı başta olmak üzere bütün bunlar bizim yaşam hakkımız. Devletin de bunu sağlamak görevidir.

"SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN İŞÇİ SINIFI VE DİSK VARSA UMUT VARDIR"

Bu ülkede bu topraklarda binlerce yıllık bütün birikimler ve değerler üzerinden bu ülkenin demokrasi mücadelesinde eşitlik ve adalet mücadelesinde çok önemli birikimleri temsil eden Artvin topraklarından bir kez daha söz veriyoruz. Sakın ha umutsuzluğa kapılmayın umut burada bu meydanda arkadaşlar, umut yan yana durduğumuz dayanışma içerisinde olduğumuz her yerde ve biz varsak umut var. İşçi sınıfı varsa umut var. DİSK varda umut var. Bir arada durursak bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte kuracağız."

gıyla selamlıyoruz."