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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Taksim Camii'nde hutbe verdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Taksim Camii'nde hutbe verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'nde Cuma hutbesi okuyarak İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Taksim Camii\'nde hutbe verdi
15.12.2023 - 14:26,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'nde hutbe verdi. Erbaş hutbede, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekti.

Taksim Camii Fuaye Salonu'nda gerçekleşen "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" isimli resim sergisine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, buradaki konuşmasının ardından camiye geçerek Cuma hutbesini okudu. Erbaş hutbede, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekerek, tüm insanlığa bu zulüm karşısında durma çağrısında bulundu. Hutbenin ardından Cuma namazını kıldıran Diyanet Başkanı Ali Erbaş, daha sonra Taksim Camii'nden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Taksim Camii'nde hutbe verdi - Son Dakika
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