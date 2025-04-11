Diyanet'ten Filistin Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet'ten Filistin Vurgusu

Erbaş, Müslümanların birliği ve Filistin'deki zulme karşı duyarlılık çağrısı yaptı.

11.04.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Zalimler, ümmet-i Muhammed'i bölüp parçalama, İslam beldelerini işgal etme emellerinden vazgeçmiş değillerdir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Kocatepe Camii'nde hutbe irad etti. Erbaş, zalim İsrail'in Filistin halkına gerçekleştirdiği zulüm ve katliamlara dikkati çekti.

Erbaş, hutbede şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de zalimler, ümmet-i Muhammed'i bölüp parçalama, İslam beldelerini işgal etme emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Ümmetin birlik ve beraberliğini bozmak, onları birbirine düşürmek, dahası Müslümanı Müslümana kırdırmak için her yolu denemektedirler. Hiçbir hak ve hukuk tanımayan bu caniler, dünyanın gözü önünde; Gazze'de küçük büyük, kadın erkek demeden insanları öz vatanlarında diri diri yakmakta, büyük bir soykırım gerçekleştirmektedir. Her geçen gün yüzlerce masum insan, ya bombalar altında can vermekte ya da açlıktan ölmektedir. Çocukların çığlıkları gök kubbeyi titretmekte; annelerin feryatları arş-ı alayı inletmekte; babaların çaresizliği insaf ve vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamaktadır. Yaşanan bu acıların temel sebebi; zalimlerin güçlü olmaları değil, Müslümanların dağınık, parçalanmış, tepkisiz ve duyarsız olmalarıdır. Birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmalarıdır.

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere bugün, biz Müslümanlar, sayıca çok olmamıza rağmen ne hazindir ki, selin önündeki çer çöp gibi savruluyoruz. Vahşi canavarların avlarına saldırdığı gibi düşmanlarımız, İslam beldelerine saldırıyorlar. Aşırı dünya sevgisi ve ölüm korkusu, heybet ve azametimizi düşmanlarımızın kalbinden söküp atıyor.[1]

Yüce Rabbimizin, 'Topyekün Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın...' emrine rağmen; bizler, dünyevi menfaatler ve şahsi ihtiraslar uğruna gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bu durum ise; zalimlerin zulümlerini arttırmalarına sebep oluyor.

Değerli Müminler!

Yeryüzünde barışın yeniden hakim olması, ancak ümmet-i Muhammed'in kardeşlik temelinde bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik içeresinde hareket etmesiyle mümkündür.

'Onlara haksız bir saldırı yapıldığında elbirliğiyle kendilerini savunurlar' ayetine icabet ederek, birbirimizin yardımına koşmamızla mümkündür. 'Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun' hadisi gereğince; bir binanın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizle, bir bedenin azaları gibi birbirimizin acılarını paylaşmamızla mümkündür. 'Müminler ancak kardeştirler' ayetinin gereği olarak; dili, rengi, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun müminler olarak, kardeşlik ruhuyla hareket etmemizle mümkündür.' Doğrusu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin' ayeti mucibince; Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'i kabul eden herkesi, İslam ailesinin bir parçası olarak görmemizle mümkündür. 'Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz ve Allah'a inanırsınız' ayeti gereği; iyiliği emretmemiz, kötülüğe engel olmamızla mümkündür.

Kıymetli Müslümanlar!

Müminlerin emiri Hz. Ömer ile Selman-ı Farisi'yi, Habeşli Bilal ile Bizanslı Süheyb'i birbirine kardeş kılan İslam'dır. Bu kardeşliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak; bizim için bir tercih ya da bir seçenek değil, imani bir zorunluluk, ahlaki bir sorumluluktur. O halde, aynı Allah'a iman eden, aynı Peygamberin yolundan giden, aynı kitabı rehber edinen, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak el ele, gönül gönüle verelim. Aziz Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak, birlik ve beraberliğimizi, muhabbet ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin gayretinde olalım.

Ey İnsanlar!

Gazze'de bir millet topyekün yok ediliyor. Hastaneler, okullar, mabetler dahi yerle bir oldu. Sadece Müslümanlar değil, onlara insani yardım ulaştıran yardımseverler, onların şifa bulması için çabalayan sağlık çalışanları, bu zulmü dünyaya duyurmak için çalışan basın mensupları da katlediliyor. Zulüm elbet son bulacaktır. Mazlumlar mutlaka kurtuluşa erecektir. Zalimler, asla amacına ulaşamayacaktır. Buradan vicdan ve insaf sahibi insanları, bir avuç cinayet şebekesi ve suç ortaklarına karşı duyarlı olmaya, onurlu tepkilerini ortaya koymaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, zulme rıza göstermek de zulümdür." - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Ali Erbaş, Politika, Filistin, ankara, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet'ten Filistin Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:20:33. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Filistin Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement