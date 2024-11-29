Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, eski HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ediyor. Oğlu için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın,

"Herkes gelip bize destek versin. Burada yalnız kendi evlatlarımız için değil, bütün Türkiye'nin evlatları için oturuyoruz. Evlatlarımızı nerede kaybettiysek orada arıyoruz" dedi.

Eski HDP (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019 yılında oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız devam ediyor. Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 6 yıldır evlat mücadelesine kararlılıkla devam ettiklerini, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanına seslendiklerini belirten Aydın, "Herkes gelip bize destek versin. Burada yalnız kendi evlatlarımız için değil, bütün Türkiye'nin evlatları için oturuyoruz. Evlatlarımızı nerede kaybettiysek orada arıyoruz. HDP'nin buradan kaçmasıyla çocuklarımızın dağa gönderilmemesi oldu. Bu süreçte 56 evladımız güvenlik güçlerimize teslim oldu. Gelsinler, devletimizin şefkatli kollarına teslim olsunlar" dedi.

Kızı Hayal için nöbete katılan anne Süheyla Demir ise, 6 yıldır evlatlarını beklediklerini söyleyerek, "Evlatlarımızı almadan kalkmayacağız. Çocuklarımız şu anda kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Çocuklarımızı dağa, taşa mahkum ettiler, annelerin yüreğine ateş düşürdüler. Evlatlarımızı PKK ve uzantısı HDP'den (DEM Parti) istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR