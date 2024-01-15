Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri 2023\'te 65 bin 489 denetim gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, 2023'te 29 bin 168 işyeri, 24 bin 282 toplu taşıma aracı ve 12 bin 39 yük taşıma aracı olmak üzere toplamda 65 bin 489 denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliği için çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Ekipler, 2023 yılı boyunca Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 16 bin 973 iş yerini denetledi. 8 bin 371 iş yerine işgalden dolayı müdahale eden ekipler, 442 iş yerine ise cezai işlem uyguladı.

Kentte faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik yapılan fahiş fiyat, fiyat etiketi ve kasa - reyon fiyatı karşılaştırması denetimlerinde 6 bin 989 market, şarküteri, petrol ofisi, tatlıcı ve fırın incelendi. Denetimlerde 4 bin 133 uygunluk belgesi düzenlenirken 136 işyerine cezai işlem uygulandı. 350 iş yerine ise fiyat etiketi olmadığından dolayı durum tespit tutanağı düzenlendi.

Yapılan denetimlerde 258 iş yerine ait son kullanma tarihi geçen ürünlere ekipler tarafından tutanak düzenlenerek el konuldu. İşletmelere cezai işlem uygulandı. Cadde, bulvar, kavşak ile refüjlerde izinsiz ve tarihi geçmiş 4 bin 821 afiş, pankart, tabela sökülerek Kantar Zabıta Amirliği deposuna götürüldü.

Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 701 ilan ve reklam unsuru denetlenerek 121 işyerine Durum Tespit Tutanağı, 19 iş yerine ise cezai işlem uygulandı.

Gıda Toptancılar Sitesi, Ofis Yeraltı Çarşısında ve belediyenin ruhsat birimine bağlı ruhsatı olmayan iş yerlerine yönelik yapılan çalışmalarda 1107 iş yeri kontrol edildi, 138 iş yerine durum tespit tutanağı tutuldu.

Zabıta Ekipleri, kente gezi amaçlı gelen 2 bin 640 yerli ve yabancı turiste rehberlik ederken kalacak yeri olmayan 89 kişi belediyenin anlaşmalı olduğu otele yerleştirildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 8 bin 367 şahsa müdahale etti. Bulundukları alandan alınarak Kantar Zabıta Amirliğine getirilen şahısların üzerlerinden çıkan paralar tutanak karşılığı el konuldu. Kimlik bilgileri tespit edilen 301 şahsa "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlendi.

Ekipler, merkez ilçelerde seyyar satıcılık yapan 4 bin 784 kişiye müdahale ederek 63 seyyar satıcı için Durum Tespit Tutanağı, 134 seyyar satıcıya ise cezai işlem uyguladı. Trafik Zabıta ekipleri, otogarlar ve otoparklar başta olmak yıl boyunca 12 bin 195 ulaşım alanında hizmet veren işyerini denetledi. 117 iş yerine ceza uygulanırken 32 işyeri ise uyarıldı.

Zabıta ekipleri, yıl boyunca kent genelinde 368 belediye otobüsü, 7 bin 825 özel halk otobüsü, 16 bin 89 şehir içi minibüsü denetledi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 531 aracı cezai işlem uygulandı. Ekipler, yıl içerisinde yaptığı ticari taksi denetimlerinde 30 bin 656 araç denetledi. Kurallara uymayan 874 araca ceza kesen ekipler, 94 araca durum tespit tutanağı düzenledi.

Servis araçlarını yıl boyunca denetim altında tutan ekipler, 2 bin 234 denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kurallara uymayan 156 servis aracı ve korsan çalışan 3 araca ceza yazdı. 18 bin 704 ilçe minibüsü, 13 bin 589 şehirlerarası taşıma araçları, 90 kırsal mahalle minibüsü denetimi gerçekleştiren ekipler 408 araca cezai işlem uyguladı.

Durak içinden 310, engelli rampasının önünden 36, çalışmadan dolayı 91 aracı çekerken şikayete istinaden 215 araca cezai işlem uyguladı. Ekipler, işgalden dolayı 21 bin 994 sivil araca müdahale etti, 352 araca cezai işlem yaptı. Zabıta ekipleri, denetlediği 1099 ağır tonajlı araçtan kurallara uymayan 180 araca cezai işlem uygularken 13 araca ise durum tespit tutanağı düzenledi.

Bildirimsiz sebze ve meyve taşıyan araçlara izin verilmedi

Yeni Hal girişi, Urfa Yolu üzeri Pirinçlik Polis Kontrol Noktası, Mardin Yolu Yeşil Vadi Polis Noktası, Elazığ Yolu Polis Kontrol Noktası, Silvan Yolu üzeri Polis Noktasında; Halk Kayıt Sistemi (HKS)'ne yönelik bildirimsiz sebze ve meyve taşıyan araçlarla ilgili 12 bin 39 araç denetlendi.

Bildirimsiz mal taşıyan 20 araca İdari Para Cezası Tutanağı düzenlenirken Hal Kayıt Sistemi'ne bildirim yapmayan 174 mal sahibine Cezalı Hal Rüsum Tutanağı, bildirimi bulunmayan 20 araç sahibine para cezası kesildi.

Yeni Hal içinde, işgallere yönelik 4 bin 52 iş yeri denetimi yapıldı. Kamusal alana kasa, şemsiye gibi eşya bırakarak işgal yapan 1311 işletme sahibi uyarılarak olumsuzluklar giderildi. Hal geçiş yollarına malzeme bırakan 59 iş yerine İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi. 4 iş yerine Durum Tespit Tutanağı düzenlendi.

Yeni Hal içerisinde trafik akışını engelleyen, ara koridorları işgal eden ve park yasağı olan yerlere park eden 5 bin 303 araca müdahale edildi. Yasak alana park eden 1099 araca uyarı kağıdı bırakıldı. Hal içerisinde işgaliyeye sebebiyet veren 43 araca İdari Yaptırım Karar Tutanağı tutuldu.

Canlı Hayvan Borsasında trafik akışını engelleyen rampalarda uzun süre bekleme yapan, uygunsuz alanlara park yapan 7 bin 606 araca müdahale edilerek olumsuzluk giderildi. İşgaliyeye sebebiyet veren 14 araca İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi. - DİYARBAKIR