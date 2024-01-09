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Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in adı parka verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in adı parka verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüyle çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ismi, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde yapılan parka verildi. Parkın açılış törenine şehit ailesi ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı, parka verilen isimle gurur duyduğunu belirtti ve hizmetlerin eşit şekilde tüm mahallelere ulaştırıldığını vurguladı.

Diyarbakır\'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil\'in adı parka verildi
09.01.2024 - 14:02,
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hain terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ismi, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka verilerek ölümsüzleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 3 bin 850 metrekare alana sahip Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil Parkı açıldı.

Açılış törenine, Başkan Yaşar'ın yanı sıra şehit ailesi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyeleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

HER NOKTAYA EŞİT HİZMET

Yaptığı konuşmada Yenimahalle'nin her noktasına eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Yaşar, "Yerel yönetimlerin sorumluluğu olan noktalarda alt yapıdan, park ve yeşil alanına, kültürel etkinliklerden, eğitim, sağlık ve spor alanındaki yatırımlarımıza kadar ilçemizde her mahalleyi eşit seviyeye taşımayı hedef edindik. Yenimahalle'nin merkez mahallesinde ne imkan ve hizmet varsa en uzak mahallelerimizde de aynı şartların oluşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak 500'ün üzerinde park yaptık ve yeniledik. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Parka Şehit Çil'in adını vermekten onur duyduğunu da vurgulayan Yaşar, "İstiklalimiz, istikbalimiz ve vatanımızın birliği, bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Parkımıza Diyarbakır'da Şehit olan Astsubayımız Seçkin Çil'in adını vermekten onur duyuyorum. Bu ülke, değer katanlarla, bedel ödeyenlerle ayakta kalacaktır" diye konuştu.

"KARDEŞİM VATAN AŞKIYLA YANAN BİR KAHRAMANDI"

Duygulu anlara sahne olan açılışta şehidin ağabeyi Hava Astsubayı Hüseyin Çil de "Atalarımız vatan için hertürlü mücadeleye göğüs gerip, ölürsem şehit kalırsam gazi olurum inancıyla savaşmışlar ve bu güzel vatanı bize emanet etmişlerdir. Bizim de aynı duygularla bu vatanı korumak için vatanımıza, milletimize sahip çıkmamız gerekir. Kardeşim bu düşünceler içerisinde hain terör örgütüyle hertürlü zorlu mücadeleye girmiş ve bu yüce mertebeye ulaşmıştır. Ailesi olarak biz onunla her zaman gurur duyduk. Kardeşim vatan aşkıyla yanan bir kahramandı. Onun adı bu parkta yaşayacak. Başkan Yaşar'a ve bu parkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yaşar'a mahallesi adına teşekkürlerini sunan Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan ise Başkan Yaşar ile uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

Açılış sonunda şehidin kızı Duru Çil, Yaşar'a sarıldı ve çiçek takdim etti. Daha sonra şehit ailesi ve katılımcılarla parkı gezen Yaşar, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in adı parka verildi - Son Dakika


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