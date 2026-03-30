Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

30.03.2026 14:08
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken, Türkiye ile ilgili olarak ortaya atılan bir iddia kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı iddiasını yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alınması önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde Türkiye hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Türkiye’nin İran lehine savaşa müdahil olacağı” ve “Lübnan’a gireceği” yönündeki iddialara İletişim Başkanlığı’ndan net yanıt geldi.

“BU İDDİALAR DEZENFORMASYON”

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE SAVAŞIN TARAFI DEĞİL”

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin başından itibaren savaşın tarafı olmadığını açıkça ifade ettiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomatik çözüm için yoğun çaba yürütüldüğü belirtildi. Türkiye’nin temel önceliğinin saldırıların sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın sağlanması olduğu ifade edildi.

“PSİKOLOJİK SAVAŞIN PARÇASI”

Yetkililer, söz konusu iddiaların yalnızca yanlış bilgi değil, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bu tür içeriklerin Türkiye’nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve kriz sürecindeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı belirtildi.

KAMUOYUNA UYARI

İletişim Başkanlığı, vatandaşlara yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulunarak, asılsız iddiaların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
