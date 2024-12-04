Doğa ile baş başa; Engelsiz Piknik Alanı açıldı - Son Dakika
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Yerel

Doğa ile baş başa; Engelsiz Piknik Alanı açıldı

Doğa ile baş başa; Engelsiz Piknik Alanı açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı Tabiat parkı içerisinde engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenlenen "Engelsiz Piknik Alanı'nı hizmete aldı.

04.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı Tabiat parkı içerisinde engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenlenen "Engelsiz Piknik Alanı'nı hizmete aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; "Farkındalık yaşatır, yaşam engel tanımaz. Bizim anlayışımız budur" diye konuştu.

Açılış törenine Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. "Engelsiz şehir Balıkesir" hedefiyle toplumun her kesimi ile el ele vererek çalıştıklarını söyleyen Başkan Akın, geçim sıkıntısı yaşayan engelli vatandaşlara Yakın Kart aracılığıyla nakdi yardım yapılacağını belirtirken "Önümüzdeki süreç içerisinde akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için tüm ilçelerimizde, 20 ilçemizde şarj istasyonları kuruyoruz, tüm altyapı çalışmalarımızı hazırladık" dedi.

Gelişmiş ülkelerle aramızda fırsat eşitsizliği var

OECD ve AB verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğunu hatırlatan Akın, "Geri kalan nüfusu ise, engelli olmaya aday olan kişiler oluşturuyor. Yani başına henüz talihsiz bir olay gelmemiş olan tüm insanlar. Bir talihsizlik yaşamadık diye bu yaşamayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz engelli olmaya adayız. Bu sebeple empati kurarak hayatımızdaki engelleri kaldırmak için gayret içerisindeyiz. Bu konuda ben ve belediye başkanı arkadaşlarım gece gündüz demeden, engelli bireylerimizi rahat ettirmek için sürekli istişare içerisindeyiz. Ben burada bazı istatistiklere dikkat çekmek istiyorum. AB ülkelerinde ilkokuldan sonra okulu bırakan engelli birey oranı yüzde 25. Bu oran Türkiye'de yüzde 60. AB ülkelerinde 30-34 yaş arası engellilerin yükseköğrenimi tamamlama oranı yüzde 22,1 iken; bu oran Türkiye'de yüzde 6,8. Sadece eğitimle ilgili bu iki örnekteki rakamlar bile, gelişmiş ülkelerle aramızdaki fırsat eşitsizliğinin acı tablosunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Yaşam engel tanımaz"

Yaşanan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya kararlı olduklarının altını çizen Akın, "Engelsiz Piknik Alanımızı açacağımıza dair 31 Ağustos tarihinde söz vermiştim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de engelleri kaldırmak için bu alanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada çocuk parkı, bedensel engelli vatandaşlarımız için özel piknik masaları ve mangalları, engelli tuvaletimiz var. Artık Değirmenboğazı'nın bir kısmı engelsiz piknik alanı olacak. Burada da adaleti sağlayacağız. Bu açılışı ve bundan sonra engelli hemşehrilerimize yönelik yapacağımız tüm hizmetleri çok önemsiyorum. Çünkü göreve geldiğimiz ilk zamanlar Engelliler Haftası'nda bir sloganla yola çıktık: "Farkındalık yaşatır, yaşam engel tanımaz!" Bizim anlayışımız budur. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin ihtiyaçlarının farkındayız ve bu konuda tüm hemşehrilerimizi farkındalık kazanmaya davet ediyoruz. Bu anlayışı Balıkesir'in dört bir yanında hakim kılmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yol haritamızı belirledik

Her konuda olduğu gibi engelli bireyler için hayata geçirilecek projelerde de planlamaya önem verdiğini belirten Akın, "Biz Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm belediyelerimiz olarak engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının farkındayız. Her şeyden önce, her konuda olduğu gibi bunda da bir planlama yaptık. Dönüşüm Kongresi'nde önümüzdeki 5 yıl yapacaklarımızı biz çalıştık. Kent planlamasında engelli bireylerin ihtiyaçlarını ortaya koyduk ve bunu engelli kardeşlerimizle bir arada olarak, fırsat eşitliğini sağlayarak ilerledik. Afet durumlarındaki tahliyelerden beslenme ihtiyaçlarına kadar, istihdamdan moral destek uygulamalarına kadar her şeyi düşündük; planlamalarımızı yaptık" diye konuştu.

Diyabet hastası çocuklara cihaz ve sensör desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yaşayan Tip-1 diyabet hastası çocukların kan şekerlerini acısız bir şekilde ölçebilmeleri için 1 yıllık cihaz ve sensör desteği vermeye başladıklarını duyuran Akın, "Bugün itibarıyla başvurularımız başlıyor. Bunda da diğer uygulamalarda olduğu gibi adaletle, Allah korkusuyla, kul hakkı yemeden, yedirmeden; oluşturduğumuz bir protokol kapsamındaki kurumla bunları değerlendireceğiz, kardeşlerimize de bu sensör ve cihazları teslim edeceğiz.

Ayrıca yine Yakın Kart'ımızla medikal malzeme desteklerimizi de çok yüksek rakamlara çıkardık. Önümüzdeki süreç içerisinde akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için tüm ilçelerimizde şarj istasyonları kuracağız, tüm altyapı çalışmalarımızı hazırladık" dedi.

Körfeze engelsiz yaşam merkezi

Engelsiz Yaşam Merkezlerinin kapasitesinin artırılmasının gündemlerinde olduğunu ifade eden Akın, kapasitesinin düşük olduğu tespit edilen bir engelli yaşam merkezine iki araç tahsis edildiğini söylerken şunları dedi: "Engelli kardeşlerimizi evlerinden alacağız. Oraya götüreceğiz, orada her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp ailelerine bir nebze de olsa aileleri ile rahat bir gün geçirmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda körfez bölgemizde bununla ilgili bir yaşam merkezimiz yok. Onun da talimatını verdim. Arkadaşlarım hazırlığını yapıyor. Körfezimize de bir engelsiz yaşam merkezi kuruyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışını en öne koyarak, Balıkesir'imizi engelsiz bir şehir yapmak için el birliğiyle sizlerle birlikte çalışacağız. Tekerlekli sandalye kullanan hemşehrilerimizin kolu bacağı olacağız. Görme ve duyma engeli olan hemşehrilerimizin gözü kulağı olacağız. Ben inanıyorum ki Kuvayı Milliye'nin dayanışma ruhu, milli birliğin ve milli beraberliğin sembolü olan Balıkesir'de bu dayanışma artarak devam edecek."

Önümüzdeki yıl sosyal desteklerde artışın olacağına değinen Akın, "Bununla ilgili de bir vakfımız var. BALGÜÇ Vakfımız. Bu vakfımız aracılığıyla da hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğa ile baş başa; Engelsiz Piknik Alanı açıldı - Son Dakika

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