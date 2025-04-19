Doğum yardımları mayıs ayında ödenmeye başlanacak - Son Dakika
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Doğum yardımları mayıs ayında ödenmeye başlanacak

Doğum yardımları mayıs ayında ödenmeye başlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında yapılacak olan doğum yardımı ödemelerine mayıs ayında başlanacağını açıkladı.

19.04.2025 12:38  Güncelleme: 12:40
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında yapılacak olan doğum yardımı ödemelerine mayıs ayında başlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ve başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını ve ödemelerin mayısta annelerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Türkiye'de doğurganlığın azaldığını vurgulayan Göktaş, "Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1'dir. Bu kritik eşiktir. Yani nüfus kendini yenileyemiyor. Avrupa da benzer süreçlerden geçiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bu yaşanıyor. Bu da şunu gösteriyor; yaşlanıyoruz" dedi.

Yaşlı nüfus oranının 10,6'ya ulaştığına işaret eden Göktaş, çocuk sayısı azalırken yaşlı nüfus oranının arttığını ifade etti. Göktaş, "20 sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz. O kadar önemli bir mesele" değerlendirmesini yaptı.

Bakanlığın aile odaklı çalışmalarını anlatan Göktaş, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıldığına değindi. Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü'nün kurulmasının önemini vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çift başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesiyle 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen ve 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin bilgi verdi. Fonun geçen yıl ilk olarak deprem bölgesinde başladığını aktaran Göktaş, 18-29 yaş arasında evlenen genç oranı yüzde 62 iken, fonun uygulanmasıyla yüzde 64'e yükseldiğini söyledi. Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 25,8 erkeklerde 27,9'a yükseldiğini, hiç evlenmeyenlerin sayısının da arttığını dile getiren Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftimiz başvurdu. Gençlerimizin ilgisi oldukça yoğun. Evlilik öncesi eğitim programlarımızla da onları evlilik yolunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı'nda açıkladığı bir diğer müjdenin de 'doğum destek sistemi' olduğunu dile getiren Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

En çok başvuru ilk çocuk için

Ödemelerin annenin hesabına çocuk beş yaşını tamamlayana kadar kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

"Başvuruları almaya başladık. Bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43 iken, 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarındayken, başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18 iken, başvuru sayımız 29 bin 879 oldu. 3'ten fazla çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."

Özel sektöre evlenecek gençler için 'indirim' çağrısı

Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak, hayatlarını kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Göktaş, bu kapsamda THY'nin aynı soyadlı 3-9 kişilik aile üyelerine yüzde 15, TCDD'nin yeni evlenenlere yüzde 50, ailelere yüzde 15 indirimlerini hatırlattı. Gençlere daha fazla nasıl destek olabilecekleri konusunda çalıştıklarını belirten Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve ev eşyası maliyetli. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bazı firmalarımızla önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağız, yüzde 40'a varan indirimler sağlayacaklar. Ben de özel sektöre seslenmek istiyorum, Aile Yılı'na destek olmak isteyen firmalarımızla iş birliği yapmak, gençlere evlilik yolunda destek olmak, bu protokol kapsamına onları dahil etmekten mutluluk duyarız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, evlenecek gençlerin Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını taşımasalar dahi bu indirimlerden faydalanabileceğini de kaydetti.

"Bu iyilik hareketini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz"

Bazı firmalarla il bazlı çalışıldığını aktaran Göktaş, yerel yönetimlerde de bazı belediyelerin ailelere destek olacak çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Göktaş, "Biz, bu iyilik hareketini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile sistemine ilişkin de bilgi verdi. Bir çocuğa verilebilecek en değerli hediyenin 'aile' olduğunu vurgulayan Göktaş, 2002'de koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 515 iken, bugün bu sayının 10 bin 558'e ulaştığını söyledi. Göktaş, projenin dünyaya örnek olduğunun da altını çizdi.

Doğum sonrası izinlerin artırılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, özellikle çalışan annelerden bu tür talepler olduğunu ve bir düzenleme üzerinde çalışmaları olduğunu dile getirdi. Göktaş, 'Komşu anne' olarak nitelenebilecek, ev temelli çocuk bakım sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Göktaş, Aile Yılı ve kadına şiddet olaylarının karşılaştırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kadın ve aileyi birbirinin rakibi, hasmı gibi gösteren anlayışı reddediyorum. Kadın ve aile birbirinin rakibi değil. Kadınları güçlendirmezsek o ailede çocuklar mutlu olamaz. Biz sağlıklı aileleri güçlendiriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için aile bireylerine yönelik çalışma yapıyoruz. 'Ya kadın ya aile' bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğum yardımları mayıs ayında ödenmeye başlanacak - Son Dakika

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