Dr. Sachihiro Omura'nın Cenazesi Japonya'ya Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Dr. Sachihiro Omura'nın Cenazesi Japonya'ya Uğurlandı

Dr. Sachihiro Omura\'nın Cenazesi Japonya\'ya Uğurlandı
22.05.2025 13:09
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Dr. Omura, Kaman'da düzenlenen törenle anıldı ve Japonya'ya gönderildi.

Türkiye'de arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Japon bilim adamı Dr. Sachihiro Omura'nın cenazesi, ömrünü adadığı Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen törenin ardından Japonya'ya uğurlandı.

1985 yılında başlattığı Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazılarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Dr. Sachihiro Omura için kurucusu olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura, eşi Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Omura'nın eşi Dr. Masako Omura törende yaptığı konuşmada, "45 yıllık hayat arkadaşımı toprağa verdiğim bu topraklarda çalışmalarımıza devam edeceğim. Onun anısını ve bilimsel mirasını yaşatmak en büyük görevimiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise, "Omura hoca yöre halkının deyimiyle bizim 'Ömer' ağabeyimizdi. Torununa Mehmet ismini verecek kadar Türkiye'ye gönül verdi. Derin üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.

Tabutu omuzlarda taşınan Dr. Omura, öğrencilerinin taşıdığı Türk ve Japon bayrakları eşliğinde 'Güle güle Omura' sloganlarıyla Kaman'dan Ankara'ya uğurlandı. Omura'nın cenazesi, Ankara'dan ülkesi Japonya'ya ginderilecek.

1985 yılında başlattığı Kaman Kalehöyük kazılarını disiplinli çalışmalarıyla uluslararası bir projeye dönüştüren Dr. Sachihiro Omura, yedi farklı medeniyetin izini sürerek Anadolu tarihine ve Türk-Japon ilişkilerine büyük katkılar sundu. 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı ile onurlandırılan Dr. Omura, hem bilimsel hem de insani yönüyle ardında unutulmaz bir miras bıraktı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dr. Sachihiro Omura'nın Cenazesi Japonya'ya Uğurlandı - Son Dakika

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