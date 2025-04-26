Drift Tutkusu 46 Bin TL Cezaya Dönüştü - Son Dakika
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Yerel

Drift Tutkusu 46 Bin TL Cezaya Dönüştü

Drift Tutkusu 46 Bin TL Cezaya Dönüştü

Tokat'ta bir genç, 5 saniyelik drift için iki aylık maaşı kadar ceza ödedi. Dikkatli olunmalı.

26.04.2025 10:08
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Tokat'ta yaşayan Onur Han Delen'in hız ve araç tutkusu pahalıya patladı. 5 saniyelik bir eğlence için iki maaşını ödemek zorunda kaldı.

Modifiyeli araç ve hız tutkunu Delen, aracıyla benzin istasyonundan çıkarken attığı drift nedeniyle 46 bin 392 TL para cezası ödemek zorunda kaldı. Olay, geçtiğimiz ay kent merkezindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. 60 AEY 844 plakalı Tofaş Şahin aracıyla otogaz aldıktan sonra istasyondan çıkan Delen, çevrede araç ve yaya olmadığını fark edince bir anlık hevesle drift attı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, kısa süre sonra büyük bir cezaya dönüştü. Eline ulaşan ceza bildirimiyle hayrete düşen Delen, 5 saniyelik drift hareketinin karşılığında 46 bin 392 TL ceza ödedi.

5 saniyelik hevesin iki aylık maaşına denk geldiğini söyleyen Onur Han Delen, "Araca binince insana enerji veriyor. Gaza bastım, araç dönmeye başladı. Ortalık sakindi, bir anlık hevesle döndüm ama bedeli ağır oldu. Bu işin şakası yok. Genç kardeşlerime tavsiyem, dikkatli araç kullansınlar, drift atmasınlar. Çok pahalıya patlıyor. Ben bedelini ödedim. 5 saniyelik hevesim iki aylık asgari ücret maaşına mal oldu" dedi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Yerel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Drift Tutkusu 46 Bin TL Cezaya Dönüştü - Son Dakika

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