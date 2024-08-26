Düğüne giden midibüs kayganlaşan yolda devrildi: 1'i ağır, 20 yaralı - Son Dakika
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Düğüne giden midibüs kayganlaşan yolda devrildi: 1'i ağır, 20 yaralı

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Denizli'den İzmir'e düğüne giden akrabaların bulunduğu midibüs, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

26.08.2024 19:16
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Düğüne giden midibüs kayganlaşan yolda devrildi: 1'i ağır, 20 yaralı

DENİZLİ - Denizli'den İzmir'e düğüne giden akrabaların bulunduğu midibüs, yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli - Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam'ın Yazı Mahallesi'nde yaşanan akrabalar, İzmir'deki yakınlarının düğününe katılmak üzere Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs ile yola çıktı. Seyir halindeki midibüs, Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi yakınlarına geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra orta refüje yan devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada, midibüste şoför dahil bulunan 26 kişiden 20'si yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devrilen midibüs nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre iki yönde tek şeride düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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