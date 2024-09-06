Dülük Antik Kenti Kazıları Yıl Boyu Sürecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Dülük Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada senede 2 ay süren kazı çalışmalarının 12 ay yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşüleceği belirtildi.

Bulunduğu kadim coğrafya ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 5 antik kenti miras olarak içinde barındıran Gaziantep'te Dülük Antik Kenti keşfediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğinde, Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi'nde 3 üniversiteden uzmanların katılımıyla yapılan bu yılki kazı çalışmaları, Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer başkanlığında devam ediyor.

Roma ve Bizans döneminden birçok dini motifle kilise ve tapınak barındıran antik kentte, çalışmaların son durumu hakkında Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber kazı alanını ziyaret etti. Ziyarette, Roma döneminden kalan tapınak alanında yapılan kazılardaki son durum hakkında uzmanlardan bilgi aldılar.

Kazıların tüm yıl sürmesi amaçlanıyor

İncelemeler sonrası Şahin ve Çeber, çalışmaların hızlanması için Gastroantep Kültür Yolu Festivali açılışı ve 2,5 kilometrelik mangalla yapılacak Guinness Dünya Rekoru denemesi için şehre gelecek Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile görüşeceklerini belirtti. Görüşmelerde, Dülük Antik Kenti'nin Geleceğe Miras Projesi kapsamına alınarak kazı çalışmalarının yılda 2 ay değil, tüm yıl sürmesinin sağlanması amaçlanıyor.

"Buradaki mozaikler renk derinliği, taşların küçüklüğü ve üç boyutlu yapısıyla ustalık işi"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 22 yıldır şehirde bulunan 5 antik kent için çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, "İncir ve fıstık ağaçlarının arasında, olağanüstü bereketli hilalin ortasında, dünyanın en önemli antik kentlerinden birinin restorasyonunun yapıldığı Dülük Antik Kenti'ndeyiz. Buradaki şu anda çalışılan kısım kilise. Özellikle Hristiyanlıkla birlikte askeri lejyonun kullandığı Mitas Tapınağı var ve çok özel mozaikler var. Her yerde mozaik çıkabilir ama buradaki mozaikler, bu coğrafyada renk derinliği, taşlarının küçüklüğü ve üç boyutlu yapısıyla ustalık işidir. Burada simge olarak balıklar var. Bu balıklar Hz. İsa'yı simgeliyor. Balıklarla birlikte ona sarılmış yılanlar, kuş çeşitleri ve camlarla birlikte özel çalışılmış renkler var" dedi.

"Bakanımızdan güçlü desteği alıp yolumuza devam edeceğiz"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olduğunu ve antik kentte çalışmaların tamamlanıp ziyaretçilere açılmasının önemine vurgu yaparak, "Geldiğimiz aşamada sevindirici olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yoğun çalışmamız. 13 Eylül'de bakanımız Gaziantep'e geliyor. Gelme sebebi, Gastroantep Kültür Yolu Festivali açılışı ve 2,5 kilometrelik mangalın Guinness Rekoru denemesi olacak. Bakanımız buraya geldiğinde yapılan kazının 2 ay değil, 12 ay devam etmesi için bir metodoloji isteyeceğiz. Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü buraya açtık. Burada çıkan eserler Roma Dönemi'nin en önemli eserleri. İnsanların daha çok buraya gelmesi için artık bir neden daha var. Dülük Antik Kenti'nde bir restorasyon çalışması ve giriş kapısı yaptık. Buranın diğer antik kentlerden ne farkı olduğu yönünde çalışmamızı yaptık. Valimiz ile birlikte bu detaylı sunumu yapıp bakanımızdan güçlü desteği alıp yolumuza devam edeceğiz. Medeniyet ve Antik Kentler Şehri Gaziantep'e gelmeleri için bir sebep daha var, şimdi 'Yeniden Gaziantep'e Gelme Zamanı' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapacağımız girişimlerle bu kazı sürecini artıracağız"

Gaziantep'in öne çıkan özelliklerinden birisinin de tarihi ve kültürel miraslar olduğunu belirten Vali Kemal Çeber ise, "Kazılar devam ediyor ve bunların her biri çok önemli dünya hazineleri. Dülük'te temel sıkıntıyı konuşmaya geldik. Buradaki temel sıkıntı kazı süresinin azlığı. Yılda 2 ay kazarak böyle muhteşem bir tarihi varlığı bir an önce insanlığın hizmetine sunmak çok mümkün değil. Bunu hızlandırmamız lazım. Gaziantep, bereketli hilal, Mezopotamya'nın üstünde. İnsanlık tarihinin doğduğu yerlerle ilgili konuşuyoruz ve ilimiz özelinde milattan önce 8000'lerde başlayan ve hiç yok olmayan üst üste gelmiş medeniyetleri konuşuyoruz. Dülük Antik Kenti bunlardan birisi. Yapacağımız girişimlerle bu kazı sürecini artıracağız. Sadece şu anda ortaya çıkan alan, bir Avrupa ülkesinin elinde olsa buradan ekonomik fayda sağlar. Burası sadece bu dağının görünen yüzü. Bir çocuğun doğumunu bekler gibi gün yüzüne çıkmasını bekleyeceğiz. Bakanımız geldiğinde burayı da arz edeceğiz ve 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde daha fazla kaynak ayırmaya gayret edip isteyeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, elinden geldiğince buraya ve diğer antik kentlere destek veriyor. Biz valilik olarak da bulabildiğimiz kaynakları kullanıyoruz. Şimdi daha fazlasını yaparak çok daha hızlı yol alacağız" diye konuştu.

Dülük Antik Kenti hakkında

Milattan önce binlerce yıl öncesine kökleri dayanan Dülük Antik Kenti, medeniyet tohumlarının filizlendiği Mezopotamya Coğrafyası'nda yer alıyor. Çağlar boyunca hem stratejik hem de ticari yönden konumu itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Dülük, Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender İmparatorluğu, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıdığı tahmin ediliyor. Eski Taş Çağı'ndan da izler bulunan antik kentte, dünyada bilinen yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor. - GAZİANTEP