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Dünya Braille Alfabesi Günü: Görme Engellilerin Eşitsizlikle Mücadelesi - Son Dakika
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Dünya Braille Alfabesi Günü: Görme Engellilerin Eşitsizlikle Mücadelesi

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak görme engelli kişilerin yaşamları boyunca eşitsizlikle karşılaşabileceğine dikkat çekti. Braille Alfabesi'nin görme engellilerin iletişim kurabilmesi ve temel insan haklarına erişebilmesi açısından önemine vurgu yapan Özen, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 39 milyon insanın hiç göremediğini ve 253 milyon kişinin bir tür görme engeline sahip olduğunu belirtti. Braille Alfabesi'nin görme engelliler için alfabetik ve sayısal sembollerin taktiksel bir sunumunu sağladığını ve bu sayede görme engelli kişilerin kitap ve yayınları okuyabilmesini mümkün kıldığını ifade etti. Özen ayrıca Braille Alfabesi'nin öğrenilmesinin zor olmadığını ve 1 yıl gibi kısa bir sürede öğrenilebileceğini söyledi.

Dünya Braille Alfabesi Günü: Görme Engellilerin Eşitsizlikle Mücadelesi
04.01.2024 - 11:46,
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4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Görme engeli olan kişiler tüm yaşamları boyunca eşitsizliğe maruz kalabiliyor" dedi.

Bu yıl dördüncüsü kutlanan Braille Alfabesi Günü dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen bir mesaj yayımladı. Günün, Braille yazısının mucidi Louis Braille'in doğum gününde kutlandığını ifade eden Özen; "Görme engelli kişilerin okuması ve yazması için kullanılan Braille Alfabesinin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Braille Alfabesi Gününün bu yıl altıncısı kutlanmaktadır. Braille Alfabesi'nin görme engeli olan kişilerin iletişim kurabilmeleri ve bu sayede temel insan haklarına erişmesindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 2018 Kasım ayında aldığı kararla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 4 Ocak'ı Dünya Braille Alfabesi Günü olarak ilan etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre görme engeli olan kişilerin, olmayanlara göre yoksulluk içinde ve dezavantajlı konumda olabilmeleri ihtimali daha fazla. Bu durumda görme engeli olan kişiler tüm yaşamları boyunca eşitsizliğe maruz kalabiliyor. Dünyada 39 milyon insan hiç görmüyor, 253 milyon kişinin ise bir tür görme engeli var. Braille Alfabesi görme engelliler için alfabetik ve sayısal sembollerin taktiksel bir sunumunu sağlıyor ve görme engeli olan kişiler de diğer insanların okudukları kitap ve düzenli yayınları bu alfabe sayesinde okuyabiliyorlar" dedi.

Braille alfabesini öğrenmenin çok zor olmadığına dikkat çeken Özen; "1 yıl gibi kısa bir süre içinde Braille Alfabesini öğrenebilirsiniz. Braille alfabesi öğrenmek istiyorsanız başlangıçta parmak hassasiyetinizi geliştirmek durumundasınız. Parmak hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Braille, bir yüzeyde dokunmalarla tanınabilen harfleri temsil etmek için çıkıntı ve girinti kullanan bir koddur. Çok genç yaşta bir kazayla kör olan Fransız Louis Braille tarafından icat edilmiştir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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