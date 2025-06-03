Dünya Çevre Günü Antalya'da 'Plastik Kirliliğine Dur De!' İle Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü Antalya'da 'Plastik Kirliliğine Dur De!' İle Kutlandı

03.06.2025 14:49
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Plastik Kirliliğine Dur De!' temalı etkinlik düzenledi. Başkan Muhittin Böcek, çevre yatırımları ve sürdürülebilir geleceğe yönelik vizyonunu paylaştı. Ayrıca, Antalya'nın çevre konusundaki başarılarını ve geleceğe yönelik hedeflerini vurguladı.

Antalya'da Dünya Çevre Günü'ne 'Plastik Kirliliğine Dur De!' teması damga vurdu

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Plastik Kirliliğine Dur De!" temalı etkinlik düzenledi. Başkan Muhittin Böcek, çevre yatırımlarını anlattı, sürdürülebilir gelecek vurgusu yaptı. Böcek, "Geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak, kısa vadeli değil geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamaların ilk adresi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi oldu. Burada "Plastik Kirliliğine Dur De!" temasıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptı.

Başkan Böcek konuşmasında, çevrenin herkesin ortak değeri ve en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayarak, "Ancak sadece bireysel çabalarla bu sorunları çözemeyiz. Başta hükümetler olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm kurumların ortak akılla hareket etmesi son derece önemlidir" dedi.

"Geleceği düşünen vizyonla hareket ediyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre dostu projelere aralıksız devam ettiklerini dile getiren Başkan Böcek, "Geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak, kısa vadeli değil geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi, kurulan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, 53 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santralleri, biyokütle tesisleri ve çatısında ilk depolamalı GES kurulan kamu binası gibi yatırımları örnek gösterdi.

"İklim Dostu Kuruluş Belgesi ve çevreye öncülük"

Türkiye'de ilk kez Belediye ve ASAT binasına verilen TSE onaylı İklim Dostu Kuruluş Belgesi'ni hatırlatan Başkan Böcek, ayrıca zirai ilaç ambalaj atıklarıyla mücadelede öncü olan Çevre Dostu Çiftçi Kart projesine, hayalet ağ olarak bilinen deniz atıklarıyla mücadele çalışmalarına, kurulan 8 gemi atık alım tesisine, deniz süpürgesi ve atık alım gemisine, kapasitesi artırılan 36 atıksu arıtma tesisine ve 805 kilometrelik kanalizasyon hattına da dikkat çekti.

"233 Mavi Bayraklı plajla dünya lideriyiz"

Antalya'nın 233 Mavi Bayraklı plajla dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kenti olduğuna vurgu yapan Böcek, arıtma tesisi çıkış suyunun tarımda değerlendirilmesinden 2 milyonu aşan fide-fidan dikimine, kurakçıl peyzaj uygulamalarından sünger kent modeline kadar birçok çevreci uygulamanın ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda da takdir gördüğünü kaydetti.

"24 çevre ödülü, 2025 Çevre Başkenti unvanı"

Son 6 yılda ulusal ve uluslararası alanda 24 çevre ödülü kazandıklarını dile getiren Böcek, Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından Antalya'nın 2025 yılı Çevre Başkenti ilan edilmesinin de önemli bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Böcek, bu unvanın Antalya'nın çevre alanındaki kararlılığını ve örnek niteliğindeki çalışmalarını tescillediğini belirtti.

"Atamızın izindeyiz"

Konuşmasının sonunda çevre duyarlılığı konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün örnek liderliğine değinen Başkan Böcek, "Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı, Dünya Çevre Günü'nü ilan etmeden 42 yıl önce, Atamız Yalova'daki köşkte bir çınar ağacının dalı kesilmesin diye binayı temelinden kaydırmıştı. Biz de bu anlayışla, başta Antalyamız olmak üzere daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek, etkinlik alanındaki çevre temalı sergiyi gezerek çevre gönüllüleri ve katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Çevre Günü Antalya'da 'Plastik Kirliliğine Dur De!' İle Kutlandı - Son Dakika

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