- Dünya Kupası güreşleri dualarla başladı

Güreşlerde davul zurna çalınması yasaklandı

AYDIN - Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri başlarken sezonun önemli güreşlerinden Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu Dünya Kupası güreşlerinde, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda iki günde 12 askerimizin şehit olması sebebiyle davul zurna çalınmazken, dünya kupası güreşleri dualarla başladı.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı olan Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başladı. Cumartesi günü daylaklarn karşılaşması ile başlayan güreşlerin 2. gününde baş pehlivanlık kategorisinde güreşen develerin karşılaşması başladı. Ilıcabaşı Ayter Arenası'ndaki güreşler Milli Marşımız İstiklal Marşı'nın söylenip saygı duruşunda bulunulduktan sonra dualarla başladı. Aydın başta olmak üzere, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nden çok sayıda pehlivan devenin karşılaştığı güreşler davul ve zurnasız olarak sürdürülüyor.