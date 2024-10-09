Dünya Yol Kongresi İstanbul'da - Son Dakika
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Dünya Yol Kongresi İstanbul'da

Dünya Yol Kongresi İstanbul\'da

Ulaşım Bakanı Uraloğlu, IRF Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

09.10.2024 12:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim tarihleri arasında "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından her dört yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim tarihleri arasında "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kongre kapsamında küresel liderlerin, endüstri uzmanlarının, akademisyenlerin, kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya geleceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Karayolu sektörü için önemli konuların ve yeniliklerin ele alındığı bir platform oluşturacağız. Organizasyonda 'Dayanıklı Toplumlar ve Ekonomiler İçin Karbondan Arındırılmış ve Dayanıklı Ulaşım' teması ile bakanlar oturumu da gerçekleştireceğiz. Dünyanın ulaşım rotasını İstanbul'da çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kongreye 20 ülkeden bakanlar düzeyinde katılım olacak"

Bakan Uraloğlu, kongreye Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır'dan bakanlar düzeyinde katılım olacağını belirterek, "Kongreye 20 ülkeden bakanlar düzeyinde katılım bekliyoruz. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve iş birlikleri, sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak" dedi.

"Bakanlığımızın vizyon ve misyonunu tanıtma imkanı bulacağız"

Kongrenin ulaşım ve altyapı sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getireceğini vurgulayan Uraloğlu, kongre kapsamında yapılacak bakanlar oturumu ile diğer ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya geleceklerini de kaydederek, "IRF Dünya Kongresi ile uluslararası platformda son 22 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği mega ulaştırma ve altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirerek insanlığın hizmetine kazandıran Bakanlığımızın vizyon ve misyonunu da tanıtma imkanı bulacağız" diye konuştu.

İş birlikleri değerlendirilecek

Kongrede sürdürülebilir altyapı için finansmandan işgücü geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede konuların masaya yatırılacağını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerinden yol güvenliği ve çevresel sorumluluğa kadar birçok önemli konuyu ele alarak iş birliklerini değerlendireceğiz. Dijitalleşme, elektrikli araçların ulaşım sistemlerine entegrasyonu, daha kapsayıcı ve erişilebilir hareketlilik gibi hususlarda tecrübelerimizi paylaşacağız. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik emisyon azaltma, yol projelerinde biyoçeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilir çözümleri ele alacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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