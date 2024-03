Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kitap okuma sevdalısı Yusuf Özkul\'u ziyaret etti

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerdeki esnaf ziyaretlerinde karşılaştığı ve "Ben Türkçe öğretmeni olacağım" şeklinde talebini dile getiren kitap okuma sevdalısı Yusuf Özkul'u ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, her yaştan vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Başkan Özlü, geçtiğimiz günlerde "Ben Türkçe öğretmeni olacağım" diyerek sosyal medyada gündem olan videosunun başrolü Yusuf ve ailesini evinde ziyaret etti. Aziziye mahallesinde sürpriz şekilde gerçekleşen ziyarette karşısında belediye başkanını karşısında gören Yusuf ve annesi Başkan Özlü'yü evlerine davet etti. Okumayı çok sevdiğini yineleyen Yusuf, okuma yarışmasında kazandığı birincilik madalyası ile Özlü'yü misafir etti.

" TOGG'U senin yaptığını biliyorum"

Yusuf ve ailesi ile sohbet eden Başkan Özlü, okumayı çok seven miniğe Dünya Klasiklerinden oluşan bir kitap seti hediye ederken matematik derslerine de katkıda bulunması amacıyla kitaplar ve çarpım tablosu verdi. Küçük Yusuf'un sohbet sırasında söylediği sözler Başkan Özlü'yü duygulandırırken "Ben sizi zaten çok iyi tanıyorum. Kütüphaneleri gördüm çok beğendim. Şimdi tek başıma gidemiyorum ama çok beğendim. Bir de siz TOGG'u yaptınız. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum" dedi. Yusuf ve ağabeyine öğüt veren Başkan Özlü; "Okumak düşünce hayatımız için en önemli yatırımdır. Kendine bir hedef koy ve o hedefe doğru yapacakların için çalış. Çalışınca her şey olur. Vatanına ve milletine katkıda bulunmak için kendini her zaman geliştir" dedi.

Ailenin tır şoförlüğü yapan babası ve Ankara'da Hukuk Fakültesi okuyan kızları ile de görüntülü konuşan Başkan Özlü, Yusuf'a annesi ve ağabeyine misafirperverlikleri için teşekkür ederek adresten ayrıldı. - DÜZCE