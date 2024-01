Düzce Belediye Başkanı İş İnsanlarıyla Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilde faaliyetlerini sürdüren iş insanları ile bir araya geldi. Belediye çalışmalarına destek veren farklı sektörlerden temsilcilere teşekkür plaketi verdi.

Başkanı Faruk Özlü, yoğun çalışma temposu ile geçen 5 yıllık süreçte kurum çalışmalarına destek veren her kesimden temsilciye teşekkür daveti vermeye devam ediyor. Kurumlar ve özel sektörlerin iş birliğinin önemine her zaman vurgu yapan Başkan Özlü, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalara destek veren farklı sektörlerden temsilcileri Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırladı. Buluşmada bugüne kadar yapılan proje çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sosyal desteklerde Düzce Belediyesi ile iş birliğine katkıda bulunan iş insanlarına hitap eden Başkan Özlü; "Sizlerle daha güçlü iş birliklerine ilerleyen süreçte de devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

"270 haneye günde iki kez sıcak yemek götürüyoruz"

Başkan Faruk Özlü, belediye hizmetlerinden söz ederek sosyal hizmet kapasitesinden söz ederek önemli bilgiler paylaştı. Özlü, "Biz Düzce'de 270 haneye her gün günde iki kez sıcak yemek gönderiyoruz. Ayrıca 130 haneye evde bakım hizmeti veriyoruz. Düzce'de sosyal doku analizi yaptığımızda ihtiyaç sahibi kim varsa mutlaka ulaşıyoruz. Hastane ziyareti yaptım, bir amca tıraş olamıyorum dedi, hemen ertesi gün ekibimiz gitti ve talebini karşıladık. Dolayısıyla aslında sizin de yapmak istediğiniz hayırlarınız gerçekten ilgili yerlere gidiyor. Size tekrar teşekkür ediyorum. Her ay maaş ödemek, yüzlerce kişinin evine ekmek götürmesini sağlamak hiç kolay değil. Bu şehrin ekonomisi sizler sayesinde dönüyor. O yüzden her biriniz benim için çok kıymetlisiniz. Bir iş kurmak bunu büyütmek masraflarını karşılamak, işiniz kolay değil. Benim ve kurumumuzun ne imkanı varsa sizin ve şehrimizin sorunlarını birlikte çözelim" dedi.

"Belediye olarak şehrimizi her alanda kalkındırıyoruz"

Düzce'de yapılacak her yatırımın aslında doğrudan Düzce Belediyesi ile bağı olduğunu belirten Faruk Özlü sağlık ve eğitim yatırımlarından örnek vererek "Ben inanıyorum ki; bir şehirde belediye başkanının vizyonu ise şehir onu yansıtır. Bu şehirde her şey dönüp dolaşıp belediyeye geliyor. Mesela milli eğitim okul yapacak, biz okul yeri belirlemezsek nereye yapacak? Belediye başkanlığı, küçük bir ülkenin başbakanlığı gibi bir şey. Bakın biz bu şehirde hastane yeri belirliyoruz. Merkezde ormana ait olan bir araziyi Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettirdik, uğraşınca oluyor. Orası bir hastane kampusu olacak. Yatak sayımız yetersiz, şimdi bu yatırımları artırmaya çalışıyoruz. Yüksek katlı yapılaşmaya karşıyım. Ancak Sağlık Bakanlığı daha büyük bir tesis yapmak istiyor. Dediler ki; biz altına deprem izolatörleri koyarız dediler. Bu yatırımın projelendirme çalışmaları başladı. Devlet Hastanesi statüsünü değiştirip Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapmak istiyoruz çünkü devlet hastanesi kadro sayıları belli ama eğitim hastanesi statüsü demek daha fazla akademisyenin burada görev yapması demek" ifadelerine yer verdi.

"Tek amacım kalıcı eserler inşa etmektir"

Tek amacının Düzce'ye kalıcı eserler bırakmak ve kronik sorunları tamamen çözmek olduğunu belirten Başkan Özlü, birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Özlü: "Yemyeşil pırıl pırıl bir şehirde yaşıyoruz, şehir merkezinde yeşil alanlara ihtiyacımız var. Millet Bahçesi 2 projesine başlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin her yerine gittim, dünyada da çok yer gördüm. Düzce çok güzel bir şehir. Mesela burada bakın 210 dönüm bir arazi var. Kuzey Spor Kampusu inşa etmek istediğimiz alan. Burayı almak için çok uğraştım. Görünmeyen çok uğraştığımız iş var. İki bakanlığın mahkemelik olduğu bir araziydi burası. Toplantılar görüşmeler sayesinde bu sorunu çözdüm. Ormana geçen tapuyu tahsis aldık ve doldurma çalışması yapacağız. Kuzey Spor kampusunu inşa edeceğiz. Tek amacım Düzce'de kalıcı işlere imza atmaktır. Bunlardan biri içme suyu altyapı sistemini yenileme girişimimizdir. DSİ'nin Düzce'ye 2024 yılı ve ötesi için yapacağı yatırımın toplam maliyeti 8 Milyar TL. Derelerin ıslahından Asar Deresi başına baraj yapılmasına kadar. Bunlar çalışmakla oluyor, itibar ile oluyor. Hep beraber çalışıyoruz, güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün iş adamlarına kurumlar arası işbirliği çalışmalarına gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür plaketlerini takdim etmesi ile sona erdi. - DÜZCE