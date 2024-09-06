Düzce Belediye Meclisi, yeni yerleşim bölgelerine doğalgaz yatırımlarının önünü açtı - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi, yeni yerleşim bölgelerine doğalgaz yatırımlarının önünü açtı

Düzce Belediye Meclisi, yeni yerleşim bölgelerine doğalgaz yatırımlarının önünü açtı

Düzce Belediye Meclisi, köy iken belediye sınırlarına yeni katılan yerleşim bölgelerinde doğalgaz yatırımlarının önünü açan karara imza attı. Meclis üyelerinin tamamının oyları ile 7 yeni mahalle ile 16 mücavir alan doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildi.

06.09.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Düzce Belediye Meclisi, köy iken belediye sınırlarına yeni katılan yerleşim bölgelerinde doğalgaz yatırımlarının önünü açan karara imza attı. Meclis üyelerinin tamamının oyları ile 7 yeni mahalle ile 16 mücavir alan doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildi.

Düzce Belediye Meclisi Eylül ayı 2. Birleşimi, Meclis Başkan vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek, 52 gündem maddesi karara bağlandı. Mecliste ilk olarak Düzce Belediyesi Bütçe İçi İşletmesinden Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesine aktarma yapılması ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunması sonrası yapılan oylamada, aktarma talebi oy çokluğu ile onaylandı.

Sermayeleri artırıldı

Belediye iştirak şirketlerinin sermaye artırımları ile ilgili gündem maddelerine geçildi. Düzce Bahçeşehir Site Yönetim, Düzce Belka İnsan Kaynakları ve Düzce Beltaş İnşaat şirketleri yönetim kurulu kararı ile artırılan sermayelerinde Düzce Belediyesi katılım payının ayni ve nakdi oranları belirlenirken, sermaye artırım iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis kararı ile İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Hareketli reklam elemanları kapsamına bisiklet ve motorlu araçlar da eklenirken, led ekranlara yönelik standartlar ve kurallar da belirlendi. Yönetmelik değişikliği oy birliği ile meclisten geçti.

Aziziye Mahallesi'nde planlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri inşaatı yapım işinin arsa karşılığı şeklinde ihale edilmesine yönelik gündem maddesi de meclisin gündeminde yer aldı. Olumlu komisyon raporu sonrası mecliste yapılan görüşmelerde, yapım işinin arsa karşılığı şeklinde uygunluğu oy çokluğu ile onaylandı. Aziziye Mahallesi'nde 2 adet parselin satışa çıkarılması maddesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Doğalgaz yatırımlarının önü açıldı

Meclis, Düzce Belediyesi sınırlarına yeni katılan Gökçe, Otluoğlu, Akyazı, Çerkeztaşköprü, Ozanlar, Kirazlı, Mamure mahalleleri ile mücavir alan sınırlarına dahil edilen Doğanlı, Yeşilçam, Muncurlu, Musababa, Altınpınar, Gümüşpınar, Hacıaliler, Günbaşı, Gündolaması, Çiftlik, Yeşilçimen, Yörükler, Hatipliketenciler, Sinirci, Küçükmehmetler ve Turaplar köylerinin Aksa Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edilmesi maddesini oy birliği ile onayladı. Böylece doğalgaz dağıtım bölgesi genişletilirken, belediyeye dahil olan yeni yerleşim bölgelerine doğalgaz yatırımları yapılmasının önü açıldı. Meclis toplantısının devamında imara yönelik konular ele alındı. Tahsis değişikliği, yapılaşma koşulları, imar planı değişikliği, yol düzenlemesi ve itirazlardan oluşan 44 gündem maddesi de karara bağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi, yeni yerleşim bölgelerine doğalgaz yatırımlarının önünü açtı - Son Dakika

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