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Düzce Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ni açılış etkinliği ile başlatıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ni açılış etkinliği ile başlatıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle hazırlanan Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılış etkinliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 8 Ocak Pazartesi günü Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Proje, Düzce'de yaşanabilir bir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyerek toplu taşıma sistemlerini geliştirmeyi, çevre dostu alternatifleri teşvik etmeyi ve akıllı trafik yönetimi gibi unsurları içeren geniş kapsamlı bir planı hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Düzce Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi\'ni açılış etkinliği ile başlatıyor
06.01.2024 - 16:28,
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile hazırlanan Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi açılış etkinliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile 8 Ocak Pazartesi Günü Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hazırlanan Düzce Ulaşım Master Planı'ndan sonra Avrupa Birliği fonlarından destek alan sürdürülebilir ulaşım sistemlerini destekleyen projeler konusunda da girişimde bulunmuştu. Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nden 1 Milyon 350 bin Euro hibe almaya hak kazanan Düzce Belediyesi projenin uygulama aşamasına geçmesi amacıyla düzenlenen açılış etkinliğine ev sahipliği yapacak. Türkiye'de büyükşehirlerden sonra il bazında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan ve Düzce Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.

Sürdürülebilir kentsel ulaşım planı projesi nedir?

Başkan Faruk Özlü'nün yakından takip ettiği ve Düzce'nin uzun yıllar öngörülen kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi projelerine rehberlik edecek 1 Milyon 350 Bin Euro hibeli proje planının temel amacı, Düzce'de yaşanabilir bir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturarak kentsel gelişimi desteklemek olacak.

Projede toplu taşıma sistemlerindeki etkinlik ve erişilebilirliği artırmak, çevre dostu alternatiflerin teşvik edilmesi, altyapının güçlendirilmesi, aktif ulaşımın teşvik edilmesi ve akıllı trafik yönetimi gibi unsurları içeren geniş kapsamlı bir planı hayata geçirilecek.

Plan, ulaşım alanında karşılaşılan mevcut sorunları analiz ederek çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmeyi amaçlıyor. Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, karbon salınımını düşürmek ve ulaşımın maliyet etkinliğini artırmak için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca teknolojik yenilikler entegre edilerek akıllı ulaşım sistemlerinin benimsenmesi teşvik edilecek.

Projenin açılış etkinliği 8 Ocak Pazartesi Günü saat 09: 00'da Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'ni açılış etkinliği ile başlatıyor - Son Dakika


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