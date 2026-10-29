Düzce\'de 103. yıl töreninde Jandarma Komando Bölüğü silahlı gösteriyle beğeni topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Jandarma Komando Bölüğü'nün silahlı gösterisi ilgi gördü.

Düzce Valiliğince Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, askerler, polisler ve vatandaşların bayramını kutladı. Törende konuşan Makas, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamak üzere meydanda bir araya gelen vatandaşlara teşekkür etti. Makas, "Tek yürekte coşkulu bir şekilde beraberiz. Meydanımızın güzelliği kelimelerle anlatılacak gibi değil. 7'den 77'ye Düzce'mizin güzel insanları son devletimiz 17. devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını kutlamak üzere buradalar. Her birinizin varlığı daim olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Türk bayraklarını sallayarak kutlamalara katıldı. Programda Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölüğü silahlı gösteri gerçekleştirdi. Gösteri, meydandaki katılımcılardan beğeni topladı.

Sporcuların gösterilerinin ardından geçit töreniyle kutlama programı sona erdi.