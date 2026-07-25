Düzce’de 64 mahalleye 100 proje

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Mahalle Sohbetleri" kapsamında Beyciler Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalleye ilişkin sorun ve çözüm planlarını paylaşan Özlü, "Biz yapmak için varız ve yapacağız. Belediyecilik adına ne varsa en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantılarını mahalle sohbetleri adıyla sürdürüyor. Yılın onuncu mahalle toplantısını Beyciler Mahallesi'nde gerçekleştiren Faruk Özlü, büyük ilgiyle ve sevgiyle karşılandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özlü, hem devam eden belediye çalışmalarını anlattı, hem de mahalleye ilişkin sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve AK Parti Düzce İl Yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda kalabalık topluluğa hitap eden Başkan Özlü, "Mahalle Sohbetleri" ile amaçlarının vatandaşlarla birebir iletişim kurmak olduğunu belirterek, "Bu akşam buraya sizinle sohbet etmeye, konuşmaya, sizi dinlemeye, karşılıklı birbirimizi daha iyi anlamak için geldik" dedi.

Seçim öncesinde Düzce için 100 proje vaat ettiklerini ve bunu da bir kitap halinde yayınladıklarını hatırlatan Özlü, "Biz 5 yılda Düzce için, 64 mahalle için 100 proje yapacağımızı söyledik. Bizim dışımızda da hiçbir aday bir kitap bastırmadı. Düzce için ne yapacağını açık, net ifade etmedi. Seçimlerden sonra 2 yılı geçen bir zaman süresi oldu. Bu projelerin yaklaşık yüzde 40'ını yaptık" dedi.

Toplantı öncesinde Beyciler Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarı ile istişarelerde bulunduğunu kaydeden Başkan Özlü, mahalledeki sorunları yerinde inceleyerek hazırlık yaptıklarını söyledi. "Size çalışarak geldik" diyen Özlü, "Çünkü bizim sloganımız işin özü çalışmak. Biz çalışırız. Günde 16 saat çalışırız, Düzce için çalışırız. Gerçekten bütün dünyada ve tüm ülkelerde ekonomik bir daralma var. Para bol değil. Biz paranın kıt olduğu, ekonomide daralmanın olduğu zamanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz yapmak için varız ve yapacağız"

Şehir şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler de paylaşan Özlü, "Biz bu şehrin su şebekesinin neredeyse tamamını yenilemek için bir proje başlattık. Birinci etabında da yaklaşık 24 km su hattını değiştirdik. Döşediğimiz borular düktil borular, ömrü yaklaşık 100 yıl. Arıtma tesisimizi büyütüyoruz. Yaklaşık 1,5 milyar TL'dir. Eylül'de bitecek. İçtiğiniz su tertemiz, pırıl pırıl, bidonla aldığınız hazır sular gibi olacak. Beyköy'de iki tane regülatör yaptık. 2 farklı kaynaktan su alıyoruz. Yine Düzce'nin kuzeyinde baraj projesi yapıyoruz. Belediyecilik adına ne varsa biz bunun en iyisini yapmak istiyoruz. Biz asla üstün körü bir iş yapmayız. Kalıcı, doğru işler yaparız. Beyciler Mahallesi'nin sorunlarını ve sosyolojik yapısını çok iyi biliyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bizim için çok değerlisiniz. Biz sizlerin güveni ve desteği ile bu göreve geldik. Yapmak için geldik, yapmak için varız ve yapacağız" dedi.

Altyapı çalışmaları nedeniyle bazı noktalarda yaşanan geçici sıkıntıların giderileceğini belirten Özlü, "Bu şehirde benim görev sürem bitene kadar asfaltlanmamış ne bir sokak ne bir cadde kalmayacak. Tamamını asfaltlayacağız. Bunun kaynaklarını da oluşturduk. İlk ihalemizi yaptık, asfalt için 400 milyon, kaldırımlar için 100 milyon TL kaynak ayırdık. Bunun dışında ikinci 500 milyon yolda. Çevre Bakanımızla görüştük, o kaynak da yakın zamanda elimizde olacak. Yetmezse üçüncü 500'ü harcayacağız" ifadelerini kullandı.

Beyciler'in sorunlarına yönelik çözüm planını paylaştı

Başkan Özlü konuşmasının devamında, mahalle muhtarı ile yapılan görüşmeler sonucunda Beyciler Mahallesi'nde tespit edilen yedi temel sorun ile bu sorunlara yönelik çözüm planlarını da vatandaşlarla paylaştı.

Mahallede 18. madde uygulamalarının tamamlanmaması nedeniyle doğalgaz ulaştırılamayan bölgeler bulunduğunu belirten Özlü, dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalışmaların hızlandırılacağını söyledi. Mahallede yağmur suyu hattı bulunmayan yaklaşık 3,5 kilometrelik alanın tespit edildiğini açıklayan Özlü, bu yıl yağmur suyu hatları için yaklaşık 100 milyon liralık ihale gerçekleştirildiğini ve ilk çalışmaların Beyciler Mahallesi'nde başlayacağını söyledi. Özlü, kanalizasyon hattı bulunmayan sokakların da aynı ihale kapsamında kanalizasyon altyapısına kavuşturulacağını kaydetti.

Özlü, mahalle sakinlerinin park talebine de değinerek, 1670 Sokak üzerinde 3 bin 400 metrekarelik alanda futbol sahası, basketbol sahası ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı bir park yapılacağını belirtti.

Toplam 72 dönümlük alanı kapsayan sit alanına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özlü, konunun belediyenin yetki alanı dışında olduğunu belirtti. Müze Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte konunun değerlendirildiğini ifade eden Özlü, söz konusu alanın 1990'lı yıllarda 1. derece sit alanı ilan edildiğini ve bölgede Türklerden önceki dönemlere ait mezarlar ile tarihi eserler bulunduğunu söyledi. Kocaeli Anıtlar Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyetin Düzce'ye davet edildiğini ve önümüzdeki hafta gelerek bölgede incelemelerde bulunularak çözüm önerilerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Başkan Özlü, mahallede yaşanan su basıncı sorununun da yürütülen altyapı çalışmalarıyla çözüleceğini ifade etti.

Beyciler Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Mahalle Sohbetleri" toplantısı, vatandaşlardan gelen soru ve taleplerin cevaplandırılmasıyla devam etti.

Beyciler Mahalle Konağı bahçesinde gerçekleştirilen toplantı kapsamında, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik sportif etkinlikler düzenlenirken, Çocuk Üniversitesi tarafından boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunurken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de led ekrandan Düzce Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri vatandaşlara tanıttı.