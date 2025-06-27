Düzce\'de Başkan Özlü, Tarihinin En Büyük İçme Suyu Yatırımını Duyurdu

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, içme suyu konusunda Düzce tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "45 milyon euroluk bir projeyle tüm su şebekesini yeniliyoruz. Bin 250 kilometrelik hat döşenecek" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün geleneksel hale getirdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları Soğukpınar Mahallesi'nde devam etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özlü, belediyeciliğin temel hizmetlerinden olan içme suyu, çöp, toplu taşıma ve itfaiye hizmetlerine dair önemli yatırımları vatandaşlara anlattı.

Toplantıda konuşan Mahalle Muhtarı Selami Varıcıoğlu, "Mahallemizin sorunlarını başkanımız biliyor. Bu akşam vatandaşlarımızın soruları cevabını bulacak" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise "Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Biz bu uygulamayı daha önce de yapmıştık. Şimdi genel merkezimiz tarafından bu uygulama tüm Türkiye'ye yayıldı. Her hafta bir ya da iki mahallemizde toplanıyoruz. Dertlerinize derman olmak, sorunlarınızı çözmek için buradayız" dedi.

"64 mahallemizin hepsine gideceğiz"

Başkan Faruk Özlü, mahalle buluşmalarının bu dönem genel merkezin talimatıyla daha da yaygınlaştırıldığını belirterek, "Geçmiş dönemde 58 mahallede 3'er defa toplantı yaptık. Bu dönem ise 64 mahallenin tamamına giderek vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.

Seçim dönemi dışında da halkın arasında olduklarının altını çizen Başkan Özlü, "Seçim yok ama biz buradayız. Bu işi severek yapıyoruz, memleketimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihin en büyük içme suyu yatırımı

Konuşmasında, belediyeciliğin dört temel hizmet alanını hatırlatan Özlü, içme suyu konusunda Düzce tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini söyledi. "45 milyon euroluk bir projeyle tüm su şebekesini yeniliyoruz. Bin 250 kilometrelik hat döşenecek. Arıtma tesisi ise 1 milyar liralık yatırımla hayata geçiyor. Proje başladı, temmuz ayında temel atma törenini Tarım Bakanımızın katılımıyla yapacağız" dedi.

Katı atık yönetiminde yaşanan sorunlara da değinen Özlü, Hecinler'deki katı atık bertaraf tesisini belediye olarak devraldıklarını belirterek, "Tesis kurulduğunda Türkiye'nin en modern tesislerinden biriydi ama işletmeci yetersizdi. Şimdi belediye olarak işleteceğiz ve şehrimizi tertemiz hale getireceğiz" dedi.

Toplu taşımaya ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirileri de değerlendiren Özlü, Düzce modelinin Türkiye genelinde örnek gösterildiğini ifade ederek, "Araçlarımızın küçük olduğu eleştirisi zaman zaman yapılıyor ama hatlara göre planlama yapıyoruz. Saygısızlık yapan 14 şoförle yolları ayırdık. Vatandaşa kötü muameleyi asla kabul etmeyiz" dedi.

"Bölgenin en güçlü itfaiyesi bizde"

İtfaiye hizmetlerine de değinen Başkan Özlü, Düzce Belediyesi İtfaiyesi'nin bölgenin en donanımlı ekiplerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, " Sakarya, Bolu, Zonguldak ve Karabük dahil, bu bölgenin en güçlü itfaiyesi Düzce Belediyesi İtfaiyesi'dir. Yangın ve afet durumlarında Türkiye'nin dört bir yanına ilk ulaşan ekipler arasında yer alıyoruz. Manavgat, Marmaris, Çeşme yangınlarında ve 6 Şubat depreminde ilk müdahale ekiplerinden biri biz olduk" diye konuştu.

"Bardağın dolu ve boş tarafı var"

Belediye hizmetlerinin başarılarının yanı sıra eksiklere de değinen Başkan Özlü, "Buraya sadece yaptıklarımızı anlatmaya gelmedik. Bardağın boş tarafı da var. Sizlerin göremediğimiz sorunlarını dinlemeye geldik" diyerek vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı ve talepleri tek tek not aldı.

Programın sonunda Başkan Özlü, mahalle sakinlerinden Karagöz ailesini evlerinde ziyaret etti. Hatice ve Baki Karagöz çiftinin rahatsızlanan kızlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Özlü, ailenin taleplerini dinledi. - DÜZCE