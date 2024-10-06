Düzce'de Gazze ve Lübnan Protestosu - Son Dakika
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Düzce'de Gazze ve Lübnan Protestosu

Düzce\'de Gazze ve Lübnan Protestosu

Düzce'de düzenlenen sessiz yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi, çocukların eseri sergilendi.

06.10.2024 20:33
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Düzce'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 1. yılı ve Lübnan'a saldırıları, düzenlenen sessiz yürüyüşle protesto edildi. Eylemde çocukların çizdiği " Filistin'e özgürlük" temalı 1 kilometre uzunluğundaki resim de sergilendi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların üzerinden 1 yıl geçti. İsrail, başta Gazze olmak üzere Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarını, ibadethaneleri, hastane ve okulları bombalayarak her gün yüzlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Son olarak Lübnan'a hava ve kara harekatı başlatan İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Düzce'deki sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek kurdukları Filistin'e Destek Platformu, sessiz yürüyüş düzenledi. Cedidiye Meydanı'nda platform adına konuşan Memur-Sen Düzce İl Başkanı İsmail Atay, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun da tehdit altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kirli bir oyunla karşı karşıyayız. Onun için tekrar altını çizmek gerekir ki Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar. Lübnan'a saldırı ise savaşın yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Batılı başkentlerde ise aynı kalıp açıklamalar devam ediyor. Dün komplo denilerek küçümsenen stratejilerin bugün gerçekleştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Onun için kimse olayları bizden uzak zannetmesin. Gaflet sonumuz olur. Vakit teyakkuz vakti, vakit Gazze hattına sahip ve destek çıkma vakti. Vakit insanlık haysiyetini sahiplenme, vicdanın sesi olma vakti. Vakit kardeşlerimize sahip çıkma vakti. İnsanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz. Ancak önce direniş hatlarını güçlü bir şekilde takip etmek zorundayız. Soykırım destekçisi markaları, boykotu derinleştirerek ve yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz. İsrail malı almazsan ölmezsin, alırsan çocukları öldürürler. Buradan açıkça bir kez daha deklare ediyoruz; İsrail 100 yıldır Filistin topraklarında katliam yapan bir terör örgütüdür. Yerleşimci adlı terör ve kan şebekesi eliyle tedrici olarak sürdürdüğü işgal yeni bir aşamaya geldi. 7 Ekim'den bu yana yaşananlar siyonist İsrail'in, siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Emperyalizmin sınırsız desteği, siyonist şirketlerin sponsorluğu ile Gazze'de Müslüman kıyımı yapan ırkçı rejimin hedefinde bütün bölgemiz, coğrafyamız var."

Çocukların yaptığı 1 kilometrelik resim açıldı

İsrail'i protesto gösterisinde, çocukların Filistin'e destek için yaptığı 1 kilometre uzunluğundaki resim de gösteriye katılanlar tarafından açıldı. Uzunluğu nedeniyle meydana sığmayan resim bir kısmı açılarak sergilendi. Gösteriye katılanlar, daha sonra Cedidiye Meydanı'ndan Anıtpark Meydanı'na kadar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları, pankartlarla sessizce yürüdüler. Anıtpark Meydanı'nda toplanan kalabalık daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Gazze ve Lübnan Protestosu - Son Dakika

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