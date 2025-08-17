Düzce'de Yeni Tarım Modeli: Kavun ve Karpuzda Alım Garantisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Yeni Tarım Modeli: Kavun ve Karpuzda Alım Garantisi

Düzce\'de Yeni Tarım Modeli: Kavun ve Karpuzda Alım Garantisi
17.08.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düz-Tar projesi ile çiftçilere alım garantisi sunarak kavun ve karpuz hasat sezonu uzatılıyor.

Tar" adlı yeni tarım modeliyle, çiftçilere alım garantisi sunularak yerli tohumlarla özel türde kavun ve karpuz üretimi yapılıyor. Proje sayesinde, normalde yaz sonunda biten hasat sezonunun Kasım ayına kadar uzaması hedefleniyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve tohum yetiştiricisi Ali Uzun'un öncülüğünde kurulan Düz-Tar Tarım A.Ş., Düzceli 14 çiftçiyi bir araya getirdi. Çiftçiler, proje kapsamında ilk yıl 50'si pilot alan olmak üzere toplam 150 dönüm arazide üretim gerçekleştirdi. Model, çiftçilere ürettikleri mahsul için alım garantisi vererek gelir riskini ortadan kaldırıyor.

Proje, Adana ve Bursa gibi merkezlerde sezon bittikten sonra hasat yapma avantajıyla kavun-karpuz sezonunu Kasım ayına kadar uzatmayı hedefliyor. İlk yılında 14 üreticiyle 150 dönüm arazide ekim yapılan proje kapsamında, "Minika" adı verilen küçük boyutlu dondurma kavunu ve çekirdeksiz karpuzlar yetiştiriliyor. Projenin detaylarını ve hedeflerini anlatan Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun, modelin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

"Hedef, 2 bin dönüm"

Ali Uzun, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Biz Düzce'de, Düzce Tarım A.Ş. adında bir oluşum yaptık. Merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi'nde 50 dönüm örnek bir alan yaptık. 14 çiftçi arkadaşımızla birlikte il genelinde ise 150 dönüm arazide kavun ve karpuz yetiştirdik. Kavunlarımız, Türkiye'de bilinen kavunların dışında, 1 kilo ile 1 buçuk kilo arasında, adına 'Minika' dediğimiz bir çeşit. Düzce'de ve ulusal marketlerde satışa sunuldu. Karpuzlarımız da yine küçük karpuz. Hem çekirdeksiz hem de alaca karpuzumuz var. Düzce'de böyle bir model oluşturduk. Gelecek yıl talepler çok fazla. Gelecek yıl modelimizi genişleteceğiz ve yeni üreticileri de aramıza alarak bin-2 bin dönüm arasında ekim yapmayı hedefliyoruz"

"Kavun ve karpuzların en önemli özelliği taze tüketim olması"

Ali Uzun, yetiştirdikleri kavunların boyutlarından dolayı içlerine dondurma konularak, karpuzların ise içecek bardağı gibi yapılarak sunum yapıldığını belirterek, "Yetiştirdiğimiz hem kavunumuza hem de karpuzumuza dondurma konularak da sunum yapılabiliyor. Düzce'de bazı pastane ve kafelerde bu şekilde sunumlar başladı. Bizim kavun ve karpuzumuzun en büyük özelliği taze tüketim olması, market ve pazarlarda tüketiciye sunulmasıdır" dedi.

"Düzce karpuzu pazara ilaç gibi gelecek"

Ziraat Mühendisi Uzun, Düzce'de yetişen kavun ve karpuzların sezonun sonuna denk geldiğini ve bir bitkiden 10-15 defa meyve alınabilmesinin pazarda kavun-karpuz sezonunun uzamasına vesile olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Düzce'nin özelliği yayla olması, yani diğer kavun ve karpuz yetiştirme alanlarına göre kuzeyde olması. Antalya, Adana ve Mersin'de karpuz bitince Bilecik, Bursa ve peşinden Düzce'de başlıyor. Bunun güzelliğini ilk senemizde yaşadık. Karpuz fiyatları da Adana'da tarlada 2-3 lira iken, Düzce'de 8-10 liraya çıktı. Ürünümüzü haziran başında ekiyoruz, ağustos ortasında ve eylül ayı bitene kadar hasat yapılıyor. Kavunlarımız ise '7 veren' kavun, yani Ekim ve Kasım ayına kadar hasat yapmayı planlıyoruz. Böylece pazara planlı ve düzenli bir ürün sunmuş olacağız. Havalar 5-6 derecenin altına düşene kadar, yani Kasım ayının ortalarına kadar iyi bir bakım olursa hem dondurma kavunumuz hem de çekirdeksiz karpuzumuz '7 veren' türünde, yani bir bitkiden 10-15'e kadar kademeli olarak meyve alınabiliyor. Bu da üretici açısından kademeli olarak fiyatı yakalama şansı doğuruyor. Piyasada ürün bolken fiyatlar da düşük oluyor, zaman geçtikçe ürün piyasada azaldıkça fiyatları da kademeli olarak artıyor. Böylece üreticimize de iyi bir gelir kaynağı oluşturmuş olacağız. Tüketiciler açısından da kavun-karpuz sezonunun 2 ay daha uzamasına vesile olacak. Türkiye pazarına Adana karpuzu çıkmadan önce İran'dan karpuz geliyor. Böylece pazarda kavun ve karpuzun olmadığı aylarda da yerli, milli ve organik kavun ile karpuzu insanlarımız tüketmiş olacak"

Yerli ve milli organik tohumla üretiliyor

Tohumda dışa bağımlılığı da bitiren proje ile ilgili bilgiler veren Ali Uzun, "Biz kendimiz de tohumcuyuz. Antalya'da yerli tohum üreten bir firma sahibiyim. Ürettiğimiz tohumları, Düzce'de üreticilerimiz ile birlikte tüm Türkiye'ye örnek olsun diye bu projeyi yaparak ektik. Yerli ve milli tohumlarımızı hem ıslah ediyor, hem de bakanlıktan tescil alıp çoğaltıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yeni Tarım Modeli: Kavun ve Karpuzda Alım Garantisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 10:46:31. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Yeni Tarım Modeli: Kavun ve Karpuzda Alım Garantisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.