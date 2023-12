Düzce İş Kulübü, dördüncü yaşını kutluyor

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında önceliği dezavantajlı kesimlerin istihdama kazandırılmaları noktasında 27 Aralık 2019 tarihinde kurulan İş Kulübü, dördüncü yaşını kutluyor.

Düzce İş Kulübü, dördüncü yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 27 Aralık 2019 tarihinde kurulan ve özellikle dezavantajlı kesime yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle öne çıkarak önemli bir açığı kapatan kulüp, bu süreçte toplam 2 bin 353 kişiye iş imkanı sağladı.

İşbaşı Eğitim Programlarından, hizmet içi eğitimlere, işveren ziyaretlerinden engellilere yönelik yapılan etkinliklere kadar birçok faaliyetin yanı sıra iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak istihdam oluşturulmasına katkı sağlayan İş Kulübü tarafından, dört yıllık süreçte yapılan 6 bin 938 başvurunun tamamı ile yüz yüze görüşme sağladı. Kulüp, 5 Bin 450 kişiyi işe yönlendirirken, bu kişilerden 2 bin 353 iş başı yapmasına vesile oldu.

İş arama sürecinde dezavantajlı grupların eksikliklerini gidermek adına çeşitli eğitimler düzenlemeyi de ihmal etmeyen kulüp, iş hayatında karşılaşılabilecek durumlar, yapılması gerekenler noktasında bilgilendirilmeler de bulunmayı da sürdürdü.

Her geçen gün müracaat sayıları artan Düzce İş Kulübü, iş arama serüvenindeki kişilere eşlik ederek kendileri için en uygun işleri bulma konusunda her zaman ve her konuda danışabilecekleri bir kuruluş olmanın bilinci ile kapıları, iş arayışında olan, iş arama süreçlerinde bilgi edinmek isteyen tüm vatandaşlara açık şekilde hizmet anlayışını dördüncü yaşında da devam ettirecek. - DÜZCE