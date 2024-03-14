Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını tebrik etti - Son Dakika
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Yerel

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını tebrik etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda sağlık çalışanlarını tebrik etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle sağlıkçıları kabul ederek insan ve toplum sağlığını korumak için, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarını tebrik etti. Vali Aslan, başarılarının devamını diledi.

14.03.2024 14:59
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle sağlıkçıları kabul ederek insan ve toplum sağlığını korumak için, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarını tebrik etti.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Akçil, Hemşire Elif Yıldırım Kendirli ile Sağlık Müdürlüğü personeli Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Selçuk Aslan, insan ve toplum sağlığını korumak için, gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Akçil Kadın, Doğum ve Çocuk polikliniklerinin Muncurlu ek binasına taşınma sürecinde sergilediği başarısı ve özverili çalışmasından, Hemşire Elif Yıldırım Kendirli ise UMKE'de gönüllü hemşire olarak deprem bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul'da düzenlenecek olan 14 Mart Tıp Bayramı Törenine Düzce'yi temsilen katılım sağlayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını tebrik etti - Son Dakika

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