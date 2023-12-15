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EBYÜ'de Enerji Çözümleri Konferansı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Prof. Dr. İbrahim Dinçer tarafından 'Enerji Çözümlerinde Teknolojik Öncelikler ve Üniversitelerin Rolü' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer yetkililer katıldı.

EBYÜ\'de Enerji Çözümleri Konferansı
15.12.2023 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), Ontario Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Bilim İnsanı Prof.Dr. İbrahim Dinçer tarafından "Enerji Çözümlerinde Teknolojik Öncelikler ve Üniversitelerin Rolü" başlıklı konferans verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Türk Devletleri Teşkilatı Aksakkalılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum ve müdürleri, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferans Ontario Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof.Dr. İbrahim Dinçer'in sunumuyla devam etti. Gerçekleşen konferansta sunum yapan Dinçer, Enerji Çözümlerinde Teknolojik Öncelikler ve Üniversitelerin Rolü konusunu anlatırken sürdürülebilir eğitimin hangi başlıklarla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Dinçer, "İnovasyon, girişimcilik, vizyon kazandırma, kritik düşünme kabiliyeti oluşturabilme, sosyal sorumluluk bilinci kazandırma sürdürülebilir eğitimin olmazsa olmaz başlıklarındandır" dedi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeniyle dinlenen konferansın sonunda Binali Yıldırım tarafından Prof. Dr. İbrahim Dinçer'e hediye takdimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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