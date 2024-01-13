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Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı - Son Dakika
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Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı

Edirne'de Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, uzun uğraşlar sonucu kıyığa çıkarıldı ve traktörle Yıldırım Mahallesi'ne götürüldü.

13.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 12:17
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Edirne'de, Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 70 kilogramlık yayın balığı takıldı.

DEV BALIĞI TRAKTÖRLE GÖTÜRDÜLER

Murat Bilat ve Tunay Zülkar isimli amatör balıkçıların ağına, Meriç nehrinin Kazanova mevkiinde devasa boyutlarda bir yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başaran amatör balıkçılar, tuttukları dev balığı traktörle ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ne götürdü.

Yapılan ölçümlerde 2 metre boyunda olan yayın balığının 70 kilogram civarında geldiği öğrenildi.

Edirne'de 2 Metre Boyunda 70 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Bay RİZE: Yiyiliyormu bu Yanıtla 11 8
  • Hamit Gündoğdu: Yenilir mi? demek istedin.. herhalde uzaylı;))))) 17 1

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