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Edirne'de, Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 70 kilogramlık yayın balığı takıldı.
Murat Bilat ve Tunay Zülkar isimli amatör balıkçıların ağına, Meriç nehrinin Kazanova mevkiinde devasa boyutlarda bir yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başaran amatör balıkçılar, tuttukları dev balığı traktörle ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ne götürdü.
Yapılan ölçümlerde 2 metre boyunda olan yayın balığının 70 kilogram civarında geldiği öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı - Son Dakika