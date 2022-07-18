Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu - Son Dakika
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Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu

18.07.2022 16:22
Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu

Trakya bölgesindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor. Çiftçiler, dronla ilaçlama yaparak çayır tırtılı zararlısına karşı ciddi mücadele veriyor. Edirne’de çayır tırtılı zararlısı, Karaağaç mahallesinde yaklaşık 2 dönümlük yonca tarlasının tüm yapraklarını 2 gün gibi kısa bir sürede kuruttu. Ziraat mühendisleri, yoğun çayır tırtılının olduğu tarlalarda 24 saat gibi kısa sürede tırtılların tarlayı kurutabilecek güce sahip olduklarını ifade ediyor.

Trakya bölgesindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor. Çiftçiler, dronla ilaçlama yaparak çayır tırtılı zararlısına karşı ciddi mücadele veriyor. Edirne'de çayır tırtılı zararlısı, Karaağaç mahallesinde yaklaşık 2 dönümlük yonca tarlasının tüm yapraklarını 2 gün gibi kısa bir sürede kuruttu. Ziraat mühendisleri, yoğun çayır tırtılının olduğu tarlalarda 24 saat gibi kısa sürede tırtılların tarlayı kurutabilecek güce sahip olduklarını ifade ediyor.

Trakya bölgesindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor. 33 yıldır Ziraat Teknikeri olarak görev yapan Selahattin Taner, ayçiçeği yaprağının önemli olduğunu belirterek, "Yabancı otlarda daha önceden kelebeklerin bıraktıkları larvalar bugünlerde çıkarak ayçiçeğin yapraklarını delik deşik ederek zarar veriyor. Yaprak önemli çünkü bitki yaprağı ile fotosentez yapıyor. Bitkinin beslenmesini, dolgunlaşmasını sağlayacak" dedi.

"BİR KELEBEK 400 TANE YUMURTA YAPABİLİYOR"

Edirne merkezde geniş popülasyonun olmadığını ifade eden Selahattin Taner şunları söyledi:

"Üreticimiz burada çok uyanık davranmış. Bu olayın ilerlememesi için zararlıyı fark etmiş ve anında ilaçlamış. Yaprakların birkaç tanesinde zarar var ama hepsinde yok. Bir iki gün önce ilaçlamamış olsaydı şu anda burada temiz yaprak bulamayabilirdik. Bu kadar tehlikeli ve zararlı. Edirne merkeze bağlı köylerde üreticiler zamanında müdahale etmiş durumda ama bu demek değildir ki bu olay bitti. Bir hafta, 10 gün sonra bunun ikinci dölü bizi etkileyebilir. Çayır tırtılı bütün yeşil bitkilere zarar verebiliyor. Mısırda da etkili olabiliyor. Üreticilerimizin zaman zaman tarlalarını kontrol etmeleri ve bizden yardım istemeleri gerekiyor. Toprağın derin işlenmesi lazım. En büyük kaynak o. Kış dönemine girmeden önce toprağın derin işlenerek yuvalarının bozulması lazım. Toprak yüzeyine çıkarılarak soğuktan etkilenmesi lazım. Bir kelebek 400 tane yumurta yapabiliyor. Biz onun için önemsiyoruz. Çok kısa sürede yayılabiliyor."

"24 SAATTE BİR TARLAYI KURTARABİLİYORLAR"

Ziraat Mühendisi Aynur Hatikler, yoğun çayır tırtıllarının 24 saat gibi sürede tarlanın tamamını kurutabileceği uyarısını yaparak şöyle konuştu:

"Yonca tarlasındayız. Trakya bölgesinde çayır tırtılı istilası var. Edirne bölgesinde çok fazla popülasyon yok. Biz de geziyoruz ama bazı tarlalarda sorun var. Yonca tarlasında yaklaşık 2 günde tarla bu hale geldi. Edirne bölgesinde ayçiçeği ve mısır tarlalarında yoğun bir popülasyon yok. Erken ilaçlamalar da başladı şu anda. Çok yoğun popülasyon olduğunda yaklaşık 24 saatte bir tarlayı kurutabiliyorlar. Yaklaşık yüzde 80-90 verim kaybına sebep olabiliyorlar. Bu tarlada verim yüzde 100 kayıp olmuş durumda."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Traktör üzerindeki çayır tırtılları

Ayçiçeği ve yonca yaprak yemeleri

Tırtıl detayları

Ziraat Teknikeri Selahattin Taner,

Ziraat Mühendisi Aynur Hatikler

YORUMLAR
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Ayçiçek tarlalarına 'çayır tırtılı' tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı Ayçiçek tarlalarına 'çayır tırtılı' tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı
Kaynak: ANKA

Trakya Bölgesi, Edirne, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu - Son Dakika
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