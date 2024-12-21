Edirne\'de Çeltik Üreticileri Sorun Yaşıyor

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(EDİRNE) - Edirne'de çeltik üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çeltiğe iyi fiyat vermediğini, çeltiklerinin büyük bir kısmını daha ucuza tüccara sattıklarını söyledi. Çeltik üreticisi Selami Öztürk, "Tüccar çok ucuz fiyatlara aldı. Cameo gibi çeltiği 23-24 liraya aldı. Bizim gelirimiz olmayınca ekim sahası da daralıyor. Bu işten para kazanmadık ki, seneye daha fazlasını ekelim" dedi.

27. dönem CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde çeltik üretimi yapan üreticilerle bir araya geldi. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin iyi fiyat vermediğini, pirincin tüccarın eline geçtiğini söyledi. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde yeterince pirinç olmadığını iddia etti. Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi, kamuoyuna bir açıklama yaptı. 'Stoklarımızda yeterince prinç var' dedi. Ama biz pirinçleri nerede görüyoruz? Diyarbakır'da ucuz pirinç kuyruğuna giren tüketicilerimiz var. İyi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde daha fazla pirinç olmalı. Piyasaya daha fazla pirinç vermeli. Ama bu pirinci de üreticiden satın alırken düşük fiyatlarla aldılar. Piyasayı öldürdüler ve iki yıldan beri cumhuriyet tarihinin en büyük ithalatı yapılırken müdahale etmediler. Şimdi 'Piyasada yeterince stoğumuz var' diyorlar. Bence yok. Ürün tüccara geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi, iyi bir fiyat verseydi bütün ürününüzü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verirdiniz. Zaten piyasa dengelenmiş olurdu. İthalatı çok iyi düzenlemeleri lazımdı. İthalata bu kadar izin verilirse cumhuriyet tarihinin en büyük ithalatı yapıldı. Açıklamayı okudum. 'Biz 600 bin ton pirinç üretiyoruz' Peki ne kadar tüketiyoruz? 1,5 milyon tona yakın tüketim var. Bunun da üreticinin eliyle üretilmesi lazım."

"Ufak üretici ihtiyacı olduğu için büyük bir kısmını tüccara verdi"

Çeltik üreticisi Selami Öztürk de, "Bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verdik ama büyük bir kısmı tüccara verdik. Zamanında açıklanmadığı için fiyatlar, ufak üretici ihtiyacı olduğu için büyük bir kısmını tüccara verdi. Tüccar çok ucuz fiyatlara aldı. Cameo gibi çeltiği 23-24 liraya aldı. Bizim gelirimiz olmayınca ekim sahası da daralıyor. Bu işten para kazanmadık ki, seneye daha fazlasını ekelim" diye konuştu.