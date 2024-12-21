Edirne'de Çeltik Üreticileri Sorun Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Çeltik Üreticileri Sorun Yaşıyor

Geniş Video İzle

Edirne çeltik üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin düşük fiyat politikası yüzünden tüccara mahkum.

21.12.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de çeltik üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çeltiğe iyi fiyat vermediğini, çeltiklerinin büyük bir kısmını daha ucuza tüccara sattıklarını söyledi. Çeltik üreticisi Selami Öztürk, "Tüccar çok ucuz fiyatlara aldı. Cameo gibi çeltiği 23-24 liraya aldı. Bizim gelirimiz olmayınca ekim sahası da daralıyor. Bu işten para kazanmadık ki, seneye daha fazlasını ekelim" dedi.

27. dönem CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde çeltik üretimi yapan üreticilerle bir araya geldi. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin iyi fiyat vermediğini, pirincin tüccarın eline geçtiğini söyledi. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde yeterince pirinç olmadığını iddia etti. Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi, kamuoyuna bir açıklama yaptı. 'Stoklarımızda yeterince prinç var' dedi. Ama biz pirinçleri nerede görüyoruz? Diyarbakır'da ucuz pirinç kuyruğuna giren tüketicilerimiz var. İyi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde daha fazla pirinç olmalı. Piyasaya daha fazla pirinç vermeli. Ama bu pirinci de üreticiden satın alırken düşük fiyatlarla aldılar. Piyasayı öldürdüler ve iki yıldan beri cumhuriyet tarihinin en büyük ithalatı yapılırken müdahale etmediler. Şimdi 'Piyasada yeterince stoğumuz var' diyorlar. Bence yok. Ürün tüccara geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi, iyi bir fiyat verseydi bütün ürününüzü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verirdiniz. Zaten piyasa dengelenmiş olurdu. İthalatı çok iyi düzenlemeleri lazımdı. İthalata bu kadar izin verilirse cumhuriyet tarihinin en büyük ithalatı yapıldı. Açıklamayı okudum. 'Biz 600 bin ton pirinç üretiyoruz' Peki ne kadar tüketiyoruz? 1,5 milyon tona yakın tüketim var. Bunun da üreticinin eliyle üretilmesi lazım."

"Ufak üretici ihtiyacı olduğu için büyük bir kısmını tüccara verdi"

Çeltik üreticisi Selami Öztürk de, "Bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verdik ama büyük bir kısmı tüccara verdik. Zamanında açıklanmadığı için fiyatlar, ufak üretici ihtiyacı olduğu için büyük bir kısmını tüccara verdi. Tüccar çok ucuz fiyatlara aldı. Cameo gibi çeltiği 23-24 liraya aldı. Bizim gelirimiz olmayınca ekim sahası da daralıyor. Bu işten para kazanmadık ki, seneye daha fazlasını ekelim" diye konuştu.

Edirne\'de Çeltik Üreticileri Sorun Yaşıyor
Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Politika, Ekonomi, Mahkum, Mahkum, Çeltik, Edirne, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Çeltik Üreticileri Sorun Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:18:51. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Çeltik Üreticileri Sorun Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.