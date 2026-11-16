Edirne\'de engelli vatandaşa yardım eden bekçiye İl Emniyet Müdürü Ayhan hediye verdi

Edirne'de engelli vatandaşa yardım eden bekçiye İl Emniyet Müdürü Ayhan hediye verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de görevli bekçi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken engelli bir vatandaşın güvenli şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı. Bu davranış üzerine İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Gül'ü ve Asayiş Şube personelini tebrik ederek hediye verdi.
Edirne'de engelli bir vatandaşa yardımcı olan Bekçi Cem Gül, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından ödüllendirildi.
Edirne'de insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biri yaşandı. Saraçlar Caddesi'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken engelli bir vatandaşın yardımına koşarak, güvenli şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı. Bu duyarlı davranış üzerine Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Bekçi Cem Gül ve özverili çalışmalarıyla öne çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Ayhan, örnek davranış sergileyen personeli tebrik ederek, hediye takdim etti.
Kaynak: İHA
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