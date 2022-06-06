Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!

06.06.2022 14:12

Amerika'dan Edirne'ye gelen gelin, oyun havaları eşliğinde evlendi. Konu hakkında konuşan gelinin kaynanası ise düğün sırasında gelinin biraz stres yaptığını fakat sonra alıştığını belirterek "Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık" ifadelerini kullandı.

Edirne'ye gelin olan Amerikalı Chantelle Curtis ile Volkan Karayastık Türk usulü düğün ile dünyaevine girdi. İş dolayısıyla Edirne'den Amerika'ya giden Volkan Karayastık, orada tanıştığı Amerikalı Chantelle Curtis ile tanışıp evlenme kararı aldı. Çift, Karayastık'ın Edirne'de yaşayan ailesi ve dostları ile bir araya gelerek Türk usulü düğün ile evlendi. Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan Curtis, Amerika'da böyle bir kültürün olmadığını ve Türk kültürünün çok zengin olduğunu söyledi.

Stres yapan ABD'li gelini baştan çıkaran kaynana, genç kadına kurtlarını döktürdü

"TÜRK USULÜ DÜĞÜN ÇOK EĞLENCELİ"

Amerikalı gelin Chantelle Curtis, düğünde çok eğlendiğini belirterek "Amerika'da böyle bir kültür yok. Türk usulü düğün çok eğlenceli. Çok mutlu oldum. Edirne'de gezdim ve burada herhangi bir dans kursu almadım. Sadece kuzenim bana birkaç şey öğretti ve düğünde gördüğüm kadarıyla oynadım" dedi.

Stres yapan ABD'li gelini baştan çıkaran kaynana, genç kadına kurtlarını döktürdü

"MUTLUYUZ"

Sürekli Edirne'ye geldiğini söyleyen Volkan Karayastık ise Türkiye'nin zengin yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Fırsat buldukça Edirne'de oturan ailemi ziyarete geliyorum" şeklinde konuştu.

Stres yapan ABD'li gelini baştan çıkaran kaynana, genç kadına kurtlarını döktürdü

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATTIK"

Türk geleneğine uygun bir düğün yapmak istediklerini söyleyen Meral Karayastık ise 5 yıldır Amerika'da yaşayan oğlu için kına yaktıklarını ifade ederek, "Bugün burada geleneklerimizi ve alayımızı yaptık. Gelinimizle birlikte çiftetelliden başlayıp bütün oyunları oynamaya çalıştık. Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Edirne'de kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Edirne'de kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Edirne, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 5 yıldır sunuculuk yaptığı yayıncı kuruluştan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
14:12 Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement